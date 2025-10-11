クマPAY「30％マネー還元」キャンペーン、デンキチ熊谷本店でも利用可能に！家電購入でも賢く還元！
熊谷市が実施する地域電子マネー「クマPAY」の「30パーセントマネー還元」プレミアムキャンペーン（令和7年10月1日～10月31日実施）において、このたびデンキチ熊谷本店でもクマPAY決済が可能となりました。
このキャンペーンでは、対象期間中に加盟店でクマPAYを使って支払った金額の最大30％（上限9,000円／ユーザー）を“クマPAYマネー”として還元します。
たとえば、テレビ・冷蔵庫・エアコンなどの家電を購入するときにクマPAYを使えば、大きな割引感覚で買い物ができます。
なお、本キャンペーンは事前チャージや事前購入ではなく、決済時点での支払い額が対象となる点にご注意ください。
還元されたマネーは、決済日の30日後に利用履歴から確認できるようになります。
デンキチ熊谷本店店
所在地： 埼玉県熊谷市新堀175-1
営業時間：10:00～19:00
電話番号：048-531-3880
■会社名 ：株式会社でんきち
■本社 ：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-4
■代表者 ：代表取締役社長 宮 貴広
■創業 ：1985年
■事業内容
家電販売事業：テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの一般家電をはじめ、季節家電、パソコン、OA機器、AV機器、キッチン・理美容・健康器具、通信機器など多岐にわたる商品を取り扱っています。
通信事業：携帯電話やインターネット回線の販売・契約手続きなど、通信関連サービスを提供しています。
住宅事業：リフォームや住宅設備の販売・施工など、住まいに関するサービスを展開しています。
