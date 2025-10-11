クマPAY「30％マネー還元」キャンペーン、デンキチ熊谷本店でも利用可能に！家電購入でも賢く還元！

株式会社でんきち

熊谷市が実施する地域電子マネー「クマPAY」の「30パーセントマネー還元」プレミアムキャンペーン（令和7年10月1日～10月31日実施）において、このたびデンキチ熊谷本店でもクマPAY決済が可能となりました。



このキャンペーンでは、対象期間中に加盟店でクマPAYを使って支払った金額の最大30％（上限9,000円／ユーザー）を“クマPAYマネー”として還元します。


たとえば、テレビ・冷蔵庫・エアコンなどの家電を購入するときにクマPAYを使えば、大きな割引感覚で買い物ができます。



なお、本キャンペーンは事前チャージや事前購入ではなく、決済時点での支払い額が対象となる点にご注意ください。


還元されたマネーは、決済日の30日後に利用履歴から確認できるようになります。






デンキチ熊谷本店店


所在地： 埼玉県熊谷市新堀175-1


営業時間：10:00～19:00


電話番号：048-531-3880






■会社名　：株式会社でんきち


■本社　　：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-4


■代表者　：代表取締役社長　宮 貴広


■創業　　：1985年


■事業内容


家電販売事業：テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの一般家電をはじめ、季節家電、パソコン、OA機器、AV機器、キッチン・理美容・健康器具、通信機器など多岐にわたる商品を取り扱っています。


通信事業：携帯電話やインターネット回線の販売・契約手続きなど、通信関連サービスを提供しています。


住宅事業：リフォームや住宅設備の販売・施工など、住まいに関するサービスを展開しています。



■ホームページ URL：https://www.denkichi.co.jp/


■公式通販サイト：https://www.denkichi.com/


■採用サイト：https://www.denkichi.co.jp/recruit/



■公式SNS


YouTube：デンキチ公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCwgSz1GwpnyQnOtnoi6Devg)


Instagram：denkichi.official.info(https://www.instagram.com/denkichi.official.info/)


Ｘ：@Web29285802(https://x.com/Web29285802)