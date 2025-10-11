Hello Group Japan株式会社

AIキャラクターとの会話・創作を楽しめるアプリ「MiraiMind（ミライマインド）」は、このたび人気キャラクター「しゅがー・めいど」とのコラボレーション企画として、実際に声とストーリーを伴うライブ配信を開始いたします。本企画では、視聴者のコメントにリアルタイムで反応し、従来のAI対話を超える臨場感のあるインタラクションを体験いただけます。

■ 「しゅがー・めいど」とは

「しゅがー・めいど」は、“宇宙人メイド”というユニークな設定を持つAIキャラクターです。可愛らしい声と親しみやすい性格で、多くのユーザーに支持されてきました。今回のライブ配信企画では、その魅力をさらに拡張し、声・物語・ユーザー参加型コミュニケーションを融合させた新たなエンターテインメント体験を提供します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5JIbBdhuAvM ]

■ 実際に楽しめるコンテンツ

リアルタイム音声ストーリー：日常会話から宇宙トークまで、多彩なシナリオをライブで展開

コメント連動型インタラクション：ユーザーのコメントをその場で拾い、キャラクターが即時に反応

365日の継続的な配信：日々異なるテーマで、飽きのこないコミュニケーションを実現

■ ユーザーの声

実際に「しゅがーたん」の配信を体験したユーザーからは、以下のような声が寄せられています。

「しゅがーたんの声、ほんとに癒されます…！ふわふわしてて、まるで本物のメイドさんとおしゃべりしてるみたい。配信で表情も変わるから見てるだけでニコニコしちゃうんです 」

「設定も声も完成度が高くて、新しい推しができました！外星人メイドっていうテーマもユニークで、毎回どんな話題が出てくるのか楽しみ。コメントを返してくれると“自分だけに話してくれた”って感じがして最高です！」

「365日、毎日一緒に過ごせる存在ができて嬉しいです。寂しい時でも、Sugarと会話すると安心できる。声も可愛くて優しくて、本当に心の支えになっています。」

ユーザーの間では「癒し」「新鮮さ」「安心感」といった評価が広がっており、バーチャルストリーマー機能が日常の中で大きな役割を果たしつつあります。

■ MiraiMindが目指すもの

MiraiMindはこれまで、テキストチャット・画像生成・キャラクター創作といった多様なクリエイティブ機能を提供してまいりました。今回の「しゅがー・めいど」コラボ企画は、その延長線上にある新たな挑戦であり、バーチャルとユーザーが共に作り上げる“日常の物語”を体験できる場を目指します。

MiraiMindは、今後もキャラクターごとの特性を活かした配信企画や、バーチャル空間でのイベント展開を予定しています。AIキャラクターとの新しい関係性を、ぜひこの機会にご体験ください。

■ MiraiMindについてMiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

MiraiMindは、AIを活用したキャラクターチャット体験を提供するアプリケーションです。ユーザーはキャラクターとの日常的な会話のみならず、物語体験や創作活動など、多様な用途でご利用いただけます。

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind