ペットと一緒に宿泊&アクティビティを楽しむ！wagテイルの宿泊割引券がふるさと納税に登場！鹿児島県阿久根市
■事業者紹介
看板犬がお出迎え
共同キッチンの様子
wagテイルは、「皆で共有する秘密基地」をテーマに、ペットと一緒に宿泊やアクティビティ体験ができるハイブリットなゲストハウスです。
日本ドッグサップ協会公認インストラクターである『外遊びのプロ』が、ペットとの特別なひとときをサポートします。
古民家をリノベーションしており、共同キッチン・調理器具・調味料なども完備。自由に食事を作ったり、イベントやワークショップも開催可能です。
阿久根の美しい自然の中で、最高の時間を過ごしませんか？
大自然を満喫！
■施設紹介
海の間
夕陽の間
愛犬とSUPを楽しむ様子
お部屋は「海の間 ※最大5名まで宿泊可」
「夕陽の間 ※最大3名まで宿泊可」をご用意！
アクティビティはSUPツアーや
リバートレッキングなどを体験することができます。
■返礼品概要
wagテイル 宿泊割引券
【内容】▼下記よりお選びいただけます。
・900円分割引券
・1,500円分割引券
・3,000円分割引券
【寄附額】3,000～10,000円
▼ ふるさと納税の各ポータルサイトから申し込みください。以下主要の一部サイトを掲載しています。
・楽天
https://item.rakuten.co.jp/f462063-akune/akn101-01/
・チョイス
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46206/6765594
・ココふる ※阿久根市で新たに始まった現地決済型ふるさと納税
https://akune-city.cocofuru.jp/products/list?category_id=14
阿久根市について
「アクネ うまいネ 自然だネ」
古くから海と陸の交通の要衝として海運業や商業が栄えた歴史があるまち、阿久根市。
東シナ海に面した約40kmにも及ぶ美しい海岸線を有し、温暖な気候と相まって新鮮な魚介類や四季折々の農産物が生産されています。
全国に「食のまち阿久根」として知られており、うに丼祭り、伊勢えび祭り、華のBBQAKUNEなど食のイベントに取り組んでおります。
万葉集にも詠まれた日本最大急潮の一つ黒之瀬戸や野生鹿が棲む海水浴場として人気の阿久根大島などを有する「みどこい」満載のまちです。
本件に関する問い合わせ先
会社名：LR株式会社
所在地：〒899-2504
鹿児島県日置市伊集院町郡 1343-1
HP： https://local-revitalization.co.jp/
mail： contact@lrinc.jp