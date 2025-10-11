【畑、爆誕！？】EC通販会社のオフィス敷地に“ガチすぎる”完全無農薬の畑が出現！採れたて野菜は社員なら誰でも「取り放題」。その狙いとは？

ピュアクリエイト株式会社完全無農薬社内菜園ピュアガチファーム

福利厚生の一環として、社員は勤務時間中に土に触れてリフレッシュできるほか、収穫した旬の野菜を無料で自由に持ち帰ることが可能です。デジタルな仕事の合間に、リアルな“土いじり”を取り入れることで、従業員の心身の健康と、仕事への新たな活力を育むことを目指します。

■ きっかけは「癒し」。オフィスの一角が本格的な畑に。

EC通販という、一日中パソコンと向き合うデジタルな業務が中心の私たちピュアクリエイト。代表の「女性社員が多い職場だからこそ、仕事の合間や終わりに、少しでも気持ちが癒されるものを提供したい」という想いから、このユニークなプロジェクトはスタートしました。

当初はポットでの野菜作りを想定していましたが、「やるからには、美味しくて安全なものを」というこだわりがエスカレート。今では、EC通販会社にあるとは思えない“ガチ”な畑が誕生しました。

左からオクラ、新しく芽を出した カブ、辛味大根、聖護院大根の芽

■ “ガチ”なこだわり１.：すべてはフカフカの「土づくり」から

美味しい野菜は、健康な土壌から。私たちはまず、畑の土壌改良から着手しました。米ぬかや有機肥料を丁寧に土に混ぜ込み、微生物の力を借りて土をフカフカにすることに徹底的にこだわりました。

ぬかなど有機肥料で保水性も向上し、柔らかい不思議な土に。

■ “ガチ”なこだわり２.：「畑担当」社員による厳密な管理

この農園の管理を一手に担うのは、社内の“畑担当”中川氏。毎日の水やりから、野菜の生育状況のチェック、収穫時期の見極めまで、愛情を込めて厳密に管理しています。

現在、畑ではピーマン、オクラ、聖護院大根、辛味大根、カブ、ニラなど、多種多様な旬の野菜たちが元気に育っています。

二刀カブ

甘さと風味が格別によく、病気に強い！比較的ゆっくり生育するのでとり遅れの心配が少ないので、おススメです！

聖護院だいこん

煮物が抜群に美味しい！京野菜の代表種、丸形ダイコン。青首の丸球で、す入りは遅いです。肉質はきめ細かく、甘みがあります。

オクラ

たくさんとれて収穫後の日持ちがよいので、一気に食べきらなくても大丈夫です。実が太いので食べ応え十分、濃緑色がよく映えます。

辛味大根

シンプルに「大根おろし」がおススメ。そばや焼き魚などの薬味として活用すると、ピュアガチファームの辛味大根は甘さも感じて最高に美味しいです。

豊富な野菜の知識で本格的な畑を維持する

■担当者コメント

中川「やっと厳しい今年の猛暑を越えて、作物が喜びだした。

これからはもっと育てやすくなりそう。

次は玉ねぎ、ジャガイモと食卓のスタメン選手を畑に迎えられそうで楽しみ。」

■ 究極の福利厚生？採れたて野菜は「取り放題」！

この畑の最大の魅力は、社員であれば誰でも、好きなだけ野菜を収穫して持ち帰れることです。

「今日の晩御飯、何にしようかな」と考えながら畑で新鮮なピーマンを収穫したり、採れたてのオクラを夕食の一品に加えたり。社員からは「スーパーで買う野菜と全然違う！」「子どもが喜んで野菜を食べるようになった」といった喜びの声が上がっています。

ピュアクリエイト株式会社■代表者の言葉

今後もピュアクリエイトは、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、いきいきと働ける職場環境づくりに努めてまいります。

「私たちの仕事は、お客様の暮らしを豊かにする商品をお届けすることです。そのためには、まず私たち自身が心身ともに豊かでなければならないと考えています。

この畑が、日々の業務に追われる社員たちのささやかな癒やしとなり、土に触れることでリフレッシュする時間になれば嬉しいです。そして何より、自分たちで育てた安全で美味しい野菜を食卓に並べることで、今日の疲れを癒やし、また明日も元気に会社に来てほしい。

そんな想いを込めて、この“畑”という福利厚生をスタートさせました。」

みかんの木。もちろん取り放題料理にちょっとの香りづけ♪

料理のレベルを1段階上げる隠し味に。

畑の横に植えてあるミカンの木々も、たくさんの実をつけます。もちろん無農薬です。今時期はまだ、青々しいので、実を食べるのではなく、皮を絞って料理や飲み物に使うのがおススメとの事。深い柑橘系の心地よい香りにお料理が包まれ、ワンランク上の味に。

また少し経つと、甘い黄色い実に変わるそうで、オフィスの中で忘れがちな、折々の季節の変化を感じられる素敵な福利厚生ですね。

ピュアクリエイト株式会社

ピュアクリエイトは、「まっさらから創造する」をコンセプトに掲げ、ジャンルを問わず市場の優れた商品やサービスを多くの方へお届けしています。



家電通販サイトとして愛され続ける『アーチホールセール』は家電・カーナビジャンルで数々の賞を受賞するなど根強い人気を誇ります。



美容・健康雑貨通販サイト『おしゃれcafe』（オシャレカフェ）は楽天市場店で3年連続でSOYジャンル大賞受賞も達成し、更なる拡大化に舵を取る為、取引先は随時募集中です。



『BLANC PURE』（ブランピュア）は、注目の美容成分「ナイアシンアミド」を配合した、大人のための保湿スキンケアブランドです。

美白*とシワ改善のWの効果で、年齢とともに変化する肌悩みに応え、健やかな輝きを育みます。

*メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ





