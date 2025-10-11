SUPER FORMULAと三菱UFJ銀行がパートナーシップを締結「モビリティが進むチカラになる。」

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰で最速の自動車レースシリーズである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」) を運営する株式会社日本レースプロモーション(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上野禎久、以下「JRP」)と、株式会社三菱UFJ銀行(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：半沢淳一、以下「三菱UFJ銀行」)は、SUPER FORMULAのさらなる発展・拡大を目指し、パートナーシップを締結いたしました。

＜画像：SUPER FORMULA × 三菱UFJ銀行＞

三菱UFJ銀行は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(本社：東京都千代田区、代表執行役社長：亀澤 宏規、以下「MUFG」)のグループ中核銀行として、モビリティ産業各社様へのご支援、MUFG PARKにおけるEV⼆輪車専用の交換式バッテリーの多用途活用を前提としたマルチモビリティサービスの展開やJapan Mobility Show におけるTokyo Future Tour2025への参加等を通じて、モビリティ産業の発展をサポートしております。

今回のパートナーシップは、JRPの持つリアルレース運営の知見とノウハウ、三菱UFJ銀行が持つ総合金融機能やグローバルネットワークを融合させ、SUPER FORMULAの更なる魅力の向上やアジア地域への展開を目指すものです。

MUFGは、パーパス(存在意義)を「世界が進むチカラになる。」と定め、全てのステークホルダーが、次へ、前へ、と進むチカラになること、そのために全力を尽くすことを企業活動の指針としており、JRPは三菱UFJ銀行と共に、モータースポーツが有する人々を集めるチカラ・つなげるチカラを、金融サービスに乗せて、モビリティ産業 の更なる発展をリードしてまいります。