女性専用ホットヨガスタジオ「ロイブ」、10月21日（火）名古屋市に4店舗同時オープン

株式会社LOIVE10月21日名古屋に4店舗オープン

株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前川彩香）が運営する女性専用ホットヨガスタジオ「loIve（ロイブ）」は、2025年10月21日（火）に名古屋エリアで4店舗（名古屋徳重店、名古屋原店、名古屋新瑞橋店、名古屋桜山店）を同時オープンいたします。

「ロイブ」は、“わたしを好きになるスタジオ”をブランドテーマに、全国に64店舗（2025年9月時点）展開する女性専用ホットヨガスタジオです。幅広い世代の女性に支持をされ、リラックス系からシェイプアップ系まで多彩なレッスンを提供しています。



季節の変わり目で体が重く感じる秋口は、代謝の低下や冷えを感じやすいタイミング。体を温めながら全身を動かすホットヨガは、血行促進やリラックスにもつながり、“夏疲れ”をリセットしたい女性におすすめのアクティビティとして人気を集めています。

今回の新規出店により、名古屋市内では既存の名古屋店に加え、より多くのお客様に通いやすい環境を整えました。日常の中で心身をリセットできる「自分と向き合う時間」を、より身近に感じていただけます。

■ オープン記念キャンペーン

オープン前日の【10月20日（月）19:00まで】、WEB決済限定の「先行入会キャンペーン」を実施しています。 また、無料体験の受付を開始しており、現在は10月21日～31日分のご予約を承っております。※11月分のご予約は10月15日より受付を開始予定です。



先行入会・無料体験のいずれも、公式サイト(https://www.hotyoga-loive.com/lp/admission_trial/nagoya/)よりお申込みいただけます。

■ 新店舗一覧



●名古屋徳重店

営業時間：火水木金／10:00-22:00、土／10:00-19:00、日祝／10:00-18:00

定休日：月曜、隔週火曜

住所：〒458-0851 愛知県名古屋市緑区熊の前1-1518 オーヴァルテラス2F

アクセス：「徳重駅」2番出口より徒歩10分

https://maps.app.goo.gl/RJJoeci8R5YsgUf36

●名古屋原店

営業時間：火水木金／10:00-22:00、土／10:00-19:00、日祝／10:00-18:00

定休日：月曜、隔週金曜

住所：〒468-0015 愛知県名古屋市天白区原1-610

アクセス：地下鉄「原駅」1番出口より徒歩1分

https://maps.app.goo.gl/m9RGMQsBu11Go4Zq7



●名古屋新瑞橋店

営業時間：火水木金／10:00-22:00、土／10:00-19:00、日祝／10:00-18:00

定休日：月曜、隔週水曜

住所：〒467-0064 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通1-18

アクセス：地下鉄「新瑞橋駅」4番出口より徒歩5分

https://maps.app.goo.gl/5E392AeDBY2YzzTP6

●名古屋桜山店

営業時間：火水木金／10:00-22:00、土／10:00-19:00、日祝／10:00-18:00

定休日：月曜、隔週日曜

住所：〒466-0044 愛知県名古屋市昭和区桜山町4-90

アクセス：地下鉄「桜山駅」1番出口より徒歩2分

https://maps.app.goo.gl/8zGJT1Qivj1yEakKA

■ ロイブについて

「わたしを好きになる」をテーマにした女性専用ホットヨガスタジオ。ホットヨガを通じて、自分自身のココロとカラダにゆっくりと向き合える時間をご提供しています。定番のヨガはもちろん、暗闇エクササイズ「Beat Drum Diet」や相撲の動きを取り入れた「SUMO YOGA」など、楽しくカラダを動かせるプログラムが充実しています。

サイト：https://www.hotyoga-loive.com/