【10/25(土)】個性を活かして組織パフォーマンスを高める！「FFS理論」をヒントに組織デザインを考えるワークショップを開催｜人事図書館

株式会社Trustyyle

株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区・代表取締役：吉田洋介）は、運営するコミュニティ「人事図書館」主催にて、対面イベント「個性を活かして組織パフォーマンスを高める～FFS理論をヒントに多様性を力に変える組織デザイン～」を開催いたします。FFS理論を活用したイベントは7月にも開催し、アンケートでは参加者の9割以上が「大変満足」「満足」と回答し、非常に高い評価をいただいたイベントです。

こんな方におすすめ

参加申込はこちら :https://peatix.com/event/4599523

・組織づくりに関心のあるHR

・マネージャー・リーダー層メンバー同士の「特性の違い」をポジティブに活かしたい方

・組織文化やチームビルディングの方法を探究したい方

・「強い組織」に必要な要素を実践的に学びたい方

このイベントで得られること

・特性の違いを「ネガティブ」ではなく「補完関係」として捉える視点

・チームや組織の特性をマップ化し、強みと弱みを可視化するフレーム

・組織文化をデザインするための具体的なヒント

・日常のコミュニケーションやマネジメントにすぐ活かせる実践知

イベント概要

今回のワークショップでは、「FFS理論（Five Factors & Stress）」をベースにした組織マネジメントのヒントを学びます。

本イベントでは、参加者に事前にFFS個人診断を受けていただき、当日はその結果をもとにしたチーム編成とワークショップを実施します。データを活用した組織デザイン実践体験として体感いただきます。

組織開発コンサルティングで豊富な実績を持つrelate株式会社の服部 穂住 氏・坂井 啓悦 氏を講師に迎え、FFSの基本からマネジメント・組織編成への活かし方まで、実践的にナビゲートしていただきます。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/300_1_b54d323d4d42ac2cafae66f9e227b42a.jpg?v=202510110227 ]

登壇者プロフィール

[担当者イメージ]服部 穂住 氏

早稲田大学法学部を卒業後、2005年株式会社リクルートHRマーケティング東海（現株式会社リクルートジョブズ）に入社し、求人広告の企画営業及び組織マネジメントに従事。

2012年グリー株式会社に人事として入社し評価・育成・福利厚生・社内活性化の責任者を務める。

2015年株式会社マネーフォワードに入社し、人事領域の責任者として5年で組織が7倍となる急成長に関わる。2020年より事業部門に異動し、セールス・サクセス組織の管掌及び新規事業の責任者を務める。

2024年relate株式会社に参画し事業全般を管掌。

坂井 啓悦 氏

神戸大学経営学部卒業後、株式会社シグマクシスに入社。

通信業界における事業基盤整備、航空業界における新規事業立上げ/BDD/事業計画策定、総合商社業界での投資先バリューアップ計画策定/物流アルゴリズム開発PMO、商業施設不動産業界における他社との協業スキーム設計、B2Bアプリ開発PMO等、様々な領域での戦略・業務コンサルティングの経験を有する。2023年よりrelateを創業。

人事図書館とは

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と700名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立： 2024年4月1日

公式ホームページ： https://hr-library.jp/

公式X： https://x.com/hr_library0401/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/hr-library/