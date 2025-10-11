旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、国際ガールズ・デーに合わせて「スターラックス航空でいく台湾2泊3日ごほうび女子旅」特別コンテンツを配信開始

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、10月11日の国際ガールズ・デーに合わせて、「がんばる女性のごほうび旅」をテーマとした特別コンテンツ「スターラックス航空でいく台湾2泊3日ごほうび女子旅」の配信を開始いたします。

◆スターラックス航空でいく台湾2泊3日ごほうび女子旅：https://youtu.be/Tnz0YepnFf8(https://youtu.be/Tnz0YepnFf8)

■ 国際ガールズ・デーに込めた思い

10月11日の国際ガールズ・デーは、世界中の女性の権利と可能性を祝う日です。日々さまざまな場面で活躍し、頑張り続ける女性たちに向けて、自分自身を大切にし、特別な時間を過ごしていただきたいという思いを込めて、このタイミングでの配信となりました。

■ 自分へのごほうびに最適な「大人女子のラグジュアリー台湾旅」

近年、仕事や日常を頑張る女性たちの間で、自分自身への「ごほうび旅行」への関心が高まっています。本コンテンツでは、スターラックス航空のビジネスクラスを利用した台湾旅行を通じて、大人の女性にふさわしいワンランク上の旅体験を紹介します。

さらに、今回旅をするのは、キャリアや人生の選択に迷いながらも、それぞれの道を懸命に模索している2名の女性リポーター。彼女たち自身が「頑張る当事者」として体験することで、共感度の高い、等身大の旅の魅力をお届けします。

■ スターラックス航空ビジネスクラスの魅力

１.充実のフライトスケジュール

東京（成田）から台北へは1日3便運航しており、旅の計画が立てやすく、忙しい大人女子にも最適なスケジュール設定です。

２.快適なフルフラットシート

全機材に導入されたビジネスクラスのフルフラットシートで、空の上でも極上のリラックス時間をお過ごしいただけます。

３.ミシュラン星付きレストランとのコラボレーション機内食

ミシュラン星付きレストランとコラボレーションした特別な機内食で、空の上から特別なダイニング体験を楽しめます。

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel

・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel