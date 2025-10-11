ニコニコプレミアム会員シリアルコード Amazonで10/10より販売開始

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、10月10日（金）より、同社が運営する動画コミュニティサービス「ニコニコ」を快適に楽しめる有料会員サービス「ニコニコプレミアム」への登録に利用できるシリアルコードをAmazonで販売開始します。

本シリアルコードは、利用シーンに合わせて、1ヶ月分（30日間）790円、3ヶ月分（90日間）2,370円、6ヶ月分（180日間）4,740円、12ヶ月分（365日間）8,690円（1ヶ月分お得）の4種類のプランから選択可能です。支払い方法は、コンビニなどで購入できるAmazonギフトカードを利用した現金払いのほか、Amazonアカウントに登録済みのクレジットカードによるスムーズな決済に対応しています。家族・友人へのプレゼントにも活用でき、シリアルコードを入力するだけでニコニコプレミアムの特典を楽しめます。

【ニコニコプレミアム会員とは】

ニコニコをより快適に楽しむための機能やコンテンツを提供する有料プランです。動画広告の非表示や、混雑時の高画質再生、動画を音声だけで楽しめるバックグラウンド再生など様々な機能を利用できます。

■プレミアムメリットの詳細：

https://premium.nicovideo.jp/payment/premium_detail

■現在配信中のプレミアム限定アニメはこちら：

https://anime.nicovideo.jp/special/premium-video/

┃「Amazonニコニコプレミアム会員シリアルコード」詳細

■料 金 ：1ヶ月分（30日間） 790円

3ヶ月分（90日間） 2,370円

6ヶ月分（180日間） 4,740円

12ヶ月分（365日間） 8,690円（1ヶ月分お得）

■有効期限：有効期限はご購入日から起算して、最低でも50日間の期間を設けております。有効期限は、Amazonの注文履歴、ゲーム＆PCソフトダウンロードライブラリページ、またはEメールにてご確認いただけます。

■購入ページ：・1ヶ月分（30日間）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPW9TP86

・3ヶ月分（90日間）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPWK65LJ

・6ヶ月分（180日間）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPW9W9C5

・12ヶ月分（365日間）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPX481F9

■シリアルでプレミアム会員に登録する方法：

https://qa.nicovideo.jp/faq/show/379?site_domain=default