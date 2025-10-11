ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 10月11日開催 日本生命レッドエルフvs京都カグヤライズ 試合結果

写真拡大 (全2枚)

一般社団法人Ｔリーグ




ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 10月11日開催 日本生命レッドエルフvs京都カグヤライズの試合は、4－０で日本生命レッドエルフの勝利となりました。