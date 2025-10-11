屯田に待望のピラティススタジオが誕生！女性専用『ピラティスK 屯田店』10月21日オープン

株式会社LOIVE

マシンピラティス専門スタジオpilates K（ピラティス ケー）を運営する株式会社 LOIVE(本社：北海道札幌市北区、代表取締役社長：前川 彩香)は、2025年10月21日（火）に『pilates K屯田店』をオープンいたします。pilates Kは、本オープンで全国108店舗の展開となります。

10月21日屯田店オープン

＜ピラティスでボディメイクを目指すなら、pilates Kで。＞

「pilates K(ピラティスケー)」は、東京・銀座でのローンチ後、申し込みが殺到している話題店。グレーを基調としたシンプルでカジュアル、かつスタイリッシュなスタジオで、音楽にあわせたグループレッスンを気軽に楽しめるマシンピラティス専門スタジオです。

ピラティスは、姿勢改善やボディメイクを目的に幅広い女性から支持を集めるエクササイズ。今や、モデルや女優だけでなく、多くの女性にとって“習慣”になりつつあります。



pilates Kでは、ピラティスの中でも、専門マシン「リフォーマー」を使用したマシンピラティスを取り入れています。マシンが身体をサポートしてくれるので、運動初心者でも正しく体を動かし、効率的なボディメイク効果を引き出します。pilates Kならではの「音楽に合わせたレッスン」は、従来の静かなピラティスとは異なり、気分が上がるスタイル。楽しみながらボディメイクができる、新感覚のフィットネス体験を提供し、女性たちが夢中になるマシンピラティスで、女性の「美しく在り続ける」を応援します。

“今”だからこそ、始めたい理由

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s0wPUhwielc ]

秋の訪れとともに、朝晩の冷えを感じるこの季節。体のバランスが乱れやすい今だからこそ、ボディメイクを意識するタイミングです。

pilates Kでは、ピラティスの特性を活かし、“ボディメイク”に特化しており、強度やお腹・お尻・二の腕・脚・背中など気になるパーツや目的に合わせて選べるプログラムをご用意しています。

屯田店の特徴

専用マシン「リフォーマー」を使うマシンピラティス- 女性専用マシンピラティススタジオ として、安心感と集中しやすい環境を提供- 商業施設「シーナシーナ屯田」内に併設され、駐車場完備で車でも通いやすいスタジオ- 音楽に合わせて身体を動かす、グループ型のマシンピラティス- 姿勢や体幹にアプローチしながら、楽しくボディメイクができる新習慣を提案- 初心者でも安心して始められる無料体験レッスンも実施中

住所：〒002-0858 北海道札幌市北区屯田8条3丁目5-1 CiiNA CiiNA(シーナシーナ) 屯田1F

営業時間： 火・水・金 / 10:00-22:00 木 / 18:30-22:00 土・祝 / 10:00-18:30 日/10:00-17:30

定休日：月曜日

※最新の営業時間・定休日は公式HP(https://pilates-k.jp/studio/hokkaido/sapporo-tonden?gclid=CjwKCAjwup3HBhAAEiwA7euZunmsLJcYe6_Jj_UiBam3nGHkmavaufq3PpBdgDLAYPV1WqnB-gfbJhoC94sQAvD_BwE&gbraid=0AAAAABvd_TMLTQFJkJaE1wtu89u6Njm5u)よりレッスンスケジュールをご確認ください。

オープニングキャンペーンを実施中

マシンピラティス専門スタジオ『pilates K』ブランド概要

- マシンピラティスをしたい！と、ご入会を決めている方には『先行入会』がお得！期間：10月20日19時まで ※WEB決済のみ- マシンピラティスを始めたいけど、まずは体験してから！という方には『体験レッスン0円』（※靴下はご持参ください）がおすすめ！詳細はこちら(https://pilates-k.jp/lp/admission_trial/sapporo-tonden/?gclid=CjwKCAjwup3HBhAAEiwA7euZunmsLJcYe6_Jj_UiBam3nGHkmavaufq3PpBdgDLAYPV1WqnB-gfbJhoC94sQAvD_BwE&gbraid=0AAAAABvd_TMLTQFJkJaE1wtu89u6Njm5u)から

30歳からの本気ボディメイクをコンセプトに、ボディメイクに特化したマシンピラティススタジオ。プライベートレッスン等、高価格で敷居が高かったマシンピラティスを、グループで、音楽にあわせながら楽しく手軽な価格で楽しめます。

店舗一覧

全108店舗：

【北海道地方】

函館店・札幌駅前店・旭川永山パワーズ店・屯田店

【東北地方】

■ 青森県

シーナシーナ青森店・シーナシーナ弘前店

■ 宮城県

仙台PARCO2店・泉中央店・イオンモール新利府店

【関東地方】

■ 東京都

銀座店・池袋店・立川店・オリナス錦糸町店・吉祥寺店・渋谷店・大森店・八王子オクトーレ店・町田店・新宿店・春日店・表参道店・神保町店・新宿西口店・国分寺店・葛西店・亀有店

■ 神奈川県

横浜店・川崎店・上大岡店・センター北店・厚木ガーデンシティ店・新百合ヶ丘店・南大沢店・溝の口店・綱島店・相模大野店

■ 千葉県

千葉店・津田沼ビート店・松戸店・柏店・あびこショッピングプラザ店・ちはら台店

■ 埼玉県

大宮店・浦和PARCO店・所沢店・川越店・和光市店・蕨店・アリオ鷲宮店・かわぐちキャスティ店

■ 栃木県

宇都宮店

■ 群馬県

高崎店・前橋モール店

■ 茨城県

MEGAドン・キホーテ上水戸店

【中部地方】

■福井県

MEGAドン・キホーテUNY福井店

■ 新潟県

新潟店

■ 富山県

富山店

■ 長野県

長野店

■ 岐阜県

モレラ岐阜店

■ 静岡県

静岡店・浜松メイワン店・MEGAドン・キホーテUNY 浜松泉町

■ 愛知県

ラスパ太田川店・イオンモール名西店・久屋大通パーク店・イオン春日井店

■ 三重県

イオンタウン松坂船江店

【関西地方】

■ 滋賀県

大津テラス店・南草津店

■ 京都府

京都四条烏丸店

■ 大阪府

なんば店・NU茶屋町店（梅田）・天王寺店・心斎橋店・八尾店・西梅田店・東梅田店・茨木店・住道店・イオンモールりんくう泉南店・くずはモール店・松原中央店

■ 兵庫県

神戸三宮店・阪急西宮ガーデンズ店・ゆめタウン姫路店・アリオ鳳店・堺東店

■ 奈良県

奈良大安寺店・イオンモール橿原店・イオンモール奈良登美ヶ丘店

■ 和歌山県

和歌山MIO店

【中国地方】

■ 岡山県

岡山店・マルナカマスカット倉敷店

■ 広島県

広島店・アルパーク広島店

■ 山口県

シーモール下関店

【四国地方】

■ 愛媛県

エミフルMASAKI松山店・フジグラン重信店

【九州地方】

■ 福岡県

福岡天神店・シュロアモール筑紫野店・イオンモール八幡東店・久留米店

■ 熊本県

熊本店・ゆめタウン光の森店

■ 大分県

トキハ大分店

■ 宮崎県

宮崎店

■ 鹿児島県

イオンモール鹿児島店

音楽にあわせたグループレッスンを気軽に楽しめるマシンピラティススタジオ専門マシン「リフォーマー」を使用グレーを基調としたシンプルでスタイリッシュなスタジオ※効果には個人差があります。個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません





