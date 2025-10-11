佐渡の旅の締めくくりに“汲みたての一杯”を！両津港「SADO SAKE PORT」でタンク直汲み体験販売を開始

公益社団法人 新潟県観光協会

天領盃酒造株式会社（本社：佐渡市加茂歌代、代表取締役：加登仙一）は、直営店舗「SADO SAKE PORT（サドサケポート）」にて、2025年10月11日（土）よりタンク直汲み体験販売を開始いたします。

日本酒は、出荷前まで品質を守るために、タンク内で一定の温度に保たれて保管されます。通常は、瓶詰め・ラベル貼付・出荷という工程を経て、皆さまの手に届きます。そのため、タンクから出たばかりの日本酒を味わうことができるのは、本来は蔵人ならではの体験です。そのような特別な「タンク直汲み体験」を、天領盃酒造の直売店である「SADO SAKE PORT」にて開始します。

佐渡旅の思い出やお土産に、また旅のお供に。ぜひ蔵元直営店ならではの体験をお楽しみください。

◾「タンク直汲み体験販売」概要

開始日：2025年10月11日（土）～ ※通年実施予定（酒蔵の状況により変更の場合あり）

場所：SADO SAKE PORT（サドサケポート）

新潟県佐渡市両津湊353（佐渡汽船両津港2階）

内容：店頭に設置された専用タンクから、日本酒をご自身で瓶詰め体験いただけます。詰めた日本酒はそのままお持ち帰り可能です。（お酒は天領盃酒造で醸造された日本酒）

価格：1本3,000円（税込）～（季節や銘柄により変動あり）※数量限定のため、売り切れ次第終了となる場合があります。

◾SADO SAKE PORTとは

「SADO SAKE PORT（サドサケポート）」は、佐渡汽船両津港ターミナル2階にある、天領盃酒造の直営店です。「雅楽代」はもちろん、佐渡でしか買えない限定酒や季節商品、お菓子やおつまみ、オリジナルグッズなどを取り揃えております。

今回のタンク直汲み販売は、佐渡旅の記憶に残る特別な体験として、また大切な人へのお土産にもぴったりな内容となっております。

【SADO SAKE PORT（サドサケポート）】

場所：〒952-0014 佐渡市両津湊353－1 南埠頭ビル2階 佐渡汽船両津港お土産売り場通り

営業時間：9:00～16:00（季節により営業時間が異なります）

◾会社概要 | 天領盃酒造株式会社

1983年に佐渡の3つの酒蔵が合併して創業。佐渡最高峰・金北山から流れ着く柔らかな伏流水と、佐渡産米にこだわった酒造りを続けています。2019年には「雅楽代(うたしろ)」を立ち上げ、「新しい新潟淡麗」を目指し、日々お酒造りに励んでいます。

公式情報：

Webサイト：https://tenryohai.co.jp

SNS：LINE公式アカウント、Instagram（@tenryohai_sake）

◾本件に関するお問い合わせ先

天領盃酒造株式会社（観光・広報担当：加登由麻）

〒952-0028 新潟県佐渡市加茂歌代458

Tel：0259-23-2111(代表) Mail：y.kato@tenryohai.co.jp



※取材のご依頼や詳細資料のご希望がございましたら、上記までお気軽にご連絡ください。

今回の取り組みは、佐渡の日本酒文化と観光体験を融合した新たな試みです。佐渡を旅行する皆さんにとって、ここでしか味わえない“特別な一杯”を体験していただければ幸いです。