新米の季節到来。全国の知られざる米農家を応援。『新米総選挙2025』を産直アウルで開催。

農林畜水産物の産直サービス「産直アウル」（運営：レッドホースコーポレーション株式会社）は、お米不足の現在だからこそ、全国の米生産者の様々なお米に注目してもらいたいとの想いから『新米総選挙2025～農家直送の日本のお米大集合！～』を企画し、9月1日より特集ページを公開しています。

本企画は全国の農家直送新米を集め、購入者の投票で人気銘柄を決める参加型企画で、今年収穫された令和7年産新米のお気に入りの一品を見つけられる“お米の祭典”です。全国の生産者と消費者を「新米」でつなぎ、知られざるお米を知るきっかけになればと企画しました。

投票は10月31日（金）23:59まで。この機会に新しいお米と出会ってみませんか。

新米総選挙特集ページ：https://owl-food.com/features/new_rice_contest_2025(https://owl-food.com/features/new_rice_contest_2025)

全国各地の生産者が作るおいしい新米が勢ぞろい。新しいお米との出会いをサポート。

昨年より続く、全国的な米不足。メディアでも連日報道されています。産直アウルには現在、約500名の米生産者が登録しています。有名な銘柄米を生産している方もいれば、こだわりのお米を生産している方も。個性あふれる生産者が作る“おいしい”新米を少しでも多くの消費者に届けられればと“お米の祭典”を企画しました。本企画で購入できる全国の農家から届く「令和7年産新米」は約500アイテム（9月末現在、時期により異なります）。あなたにぴったりのお米にきっと出会えるはずです。

本企画は購入者の投票で人気銘柄を決定します。9月末時点の投票では、1位の「コシヒカリ」に続いて、2位に「ゆめぴりか」、3位に「ミルキークイーン」がランクインしています。あなたの“一票”で決まる『新米総選挙2025』。まもなく投票締め切り。ぜひ、この機会に様々なお米を試してみませんか。

■企画概要

・企画名：新米総選挙2025～農家直送の日本のお米大集合！～

・開催期間：9/1(月)0:00～10/31(金)23:59

・特別プレゼント企画：

※本キャンペーンの参加条件を達成された方の中から抽選で対象商品をプレゼントいたします。

※プレゼント商品は産直アウルにご登録いただいているご住所宛てに11月中旬頃に発送予定です。また、お届け希望日の指定は出来かねますのでご了承ください。

※応募フォームにご入力のメールアドレスがアウルにご登録のものと異なる場合は当選が無効となりますのでご注意ください。

※応募フォームの送信は、お1人様1回でお願いいたします。応募回数は当選結果に影響いたしません。

※本キャンペーンは弊社事情又は生産者様の事情により予告なく中止又は内容が変更される場合があります。

・受賞部門：

★人気品種部門（1品種）：総選挙での皆様からの投票で決定

★総合人気部門（1生産者）：最もお客様から選ばれた新米（売上＋ごちレポ*投稿と平均評点の総合評価）

★ごちレポ投稿部門（2~4生産者）：ごちレポ投稿数と平均評点の総合評価

★こだわり米部門（2~4生産者）：商品詳細ページでのこだわりある記載内容の総合評価

*ごちレポとは、ごちそうさまレポートの略で、産直アウル内で購入いただいた方がそれぞれの生産者のページに書き込むレビューのこと

■本企画で購入できるお米（一例）もっちり粒が立つ 特別栽培米コシヒカリ

【玄米】 20kg 新米 こしひかり 特別栽培米 京都府産

節減対象農薬・当地比5割減、化学肥料(窒素成分)・当地比7割減の特別栽培米。

金額：16,000円（税込・送料別）

出品者：京都府京丹波町 アサイファーム

https://owl-food.com/products/32185

珍しい品種のお米「恋の予感」

新米7年産新米5kgミルキークイーン精白米

「森は海の恋人」をポリシーとし、循環型農業を目指しています。水を汚さず、いつまでも海が綺麗であって欲しい・・・と望んでいます。

金額：5,600円（税込・送料込）

出品者：三重県玉城町 たっちゃん

https://owl-food.com/products/82081

低アミロース米の人気品種

新米 令和7年産 新品種 ミルキープリンセス100%

ミルキークイーンの姉妹品種「ミルキープリンセス」は、もちもち食感とやわらかな口当たりが魅力のお米。炊き上がりはつややかで、ふっくら。冷めても硬くなりにくい。

金額：10,000円（税込・送料込）

出品者：兵庫県南あわじ市 竹川ファーム

https://owl-food.com/products/83834

小ぶりながら旨みたっぷり、変わらぬ美味しさ

心を込めて古和の米 令和7年産

浜田市三隅町下古和の田んぼで、昔ながらに丁寧に管理しながら育てました。変わらない自然と空気の中で、日々のごはんに安心して召し上がれるお米を目指しています。

金額：9,900円（税込・送料込）

出品者：島根県浜田市 ひろまる商店

https://owl-food.com/products/83213

令和6年度 お米日本一コンテスト 最終審査米

コシヒカリ(10kg) 【令和7年産】【特別栽培米】

コシヒカリの味に負けない濃い味のおかずが合います。

味が濃いので、冷えてもおいしいです。おにぎり、お弁当にどうぞ。

金額：11,500円（税込・送料別）

出品者：長野県白馬村 白馬農場

https://owl-food.com/products/9199

※商品価格は予告なく変わる場合がありますので、予めご了承ください。

■産直アウル：サービス概要

産直アウルは、市場を通さず生産者と購入者をダイレクトでつなぐことで日本各地の食材を売買することができる産地直送のWebマーケットです。

野菜や果物、肉、魚介類、米などの食材をはじめ花・植物、ペットフードに至るまで17の豊富なカテゴリを取り揃えています。品種での検索機能により、食材ごとの好みの品種やまだ知らない新しい食材に出会うこともできます。

トップページ：https://owl-food.com/

■産直アウル：ストーリー紹介

産直アウルを運営するレッドホースコーポレーション株式会社は、2014年より自治体のふるさと納税事業を支援しており、同事業を通じて第一次産業の課題を目の当たりにしました。

「良いものを正当な価格で消費者に届ける仕組みをつくることで生産者・地域産業者自らが未来を切り拓けるようになってほしい」との思いから、市場を通さずに食材の売買ができ、従来の販売ルートよりも生産者のもとに利益が残りやすい産直ECサイトという形で産直アウルのサービスを開始しました。産直アウルは「サービスの主体は生産者である」という考えの元、「自立自走可能な地域創生」をミッションとして生産者のこだわりや努力が見える社会を目指しています。

・サービス提供開始日：2019年 12月 23日

