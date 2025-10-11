食欲の秋のギルティメニュー“韓国のかわいい”×“罪深いくまちゃん”『くまちゃんラッポッキ』新発売

株式会社イートアンドホールディングス

株式会社イートアンドインターナショナル（東京ヘッドオフィス：東京都品川区、代表取締役社長：植月 剛）は、「北海道めんこい くまちゃん温泉 渋谷本館」にて、“くまちゃん”の形をしたラッポッキをたのしめる『くまちゃんラッポッキ』を発売いたします。

「北海道めんこい くまちゃん温泉」は、温泉に浸かっているようなくまちゃん鍋『こぐま温泉』（食物繊維とコラーゲンで固めた出汁）が“めんこい（かわいい）”と話題の一人鍋専門店です。2021年に東京・渋谷宮益坂に出店すると、SNSで再生回数が800万回を突破、予約は常に1カ月待ち。2024年10月に渋谷センター街へ移転し、渋谷のランドマークとして、国内外を問わず多くのお客様にご利用いただいております。現在、1人鍋だけではなく、フォトジェニックなスイーツやお食事など、メニューのバリエーションが増え、「見てかわいい！食べて美味しい！」をコンセプトに、これまで以上にエンターテインメント性あふれる体験をお届けしています。

このたび、渋谷センター街への移転１周年を記念し、食欲の秋を楽しむ新メニュー『くまちゃんラッポッキ』が登場いたします。韓国の袋麺にくまちゃんトッポギを投入してお鍋のまま食べる「ラッポッキ鍋」に、〆のご飯をセットした『くまちゃんラッポッキ』。鍋の味は、味噌豆板醤・コチュジャン・マッコリ味噌・麻辣の４種類のラッポッキタレをバイキング形式のソースバーにご用意。お好みでお選びいただけるのはもちろん、いくつかくみあわせて味をカスタマイズすることも可能。

また、ラッポッキはくまちゃんの形をしているので、ついつい、追加オーダーで別のポーズも楽しみたくなる、“トリプル炭水化物”のギルティメニュー。今年の秋は、“韓国のかわいい”×“罪深いくまちゃん”をぜひお楽しみください。

くまちゃんラッポッキ 1,980円税込

商品内容 ：

・野菜セット

・袋麺 （２種類からお選びいただけます）

・キムチ

・ナムル

・くまちゃん生トッポギ（くま大１体、くま小２体）

・ご飯

・牛骨スープ

追加メニュー：

・くまちゃん生トッポギ大 100円

・くまちゃん生トッポギ小 70円

・トッピングチーズ500円～

ラッポッキタレ：（４種類からお選びいただけます）

味噌豆板醤、コチュジャン、マッコリ味噌、麻辣

また、移転１周年を記念して『くまちゃんチゲ鍋』を発売いたします。これまで月替わりで限定鍋を紹介してまいりましたが、チゲ鍋は「くまちゃん鍋で食べたい！」というお声が最も多かったメニュー。通販サイトでも『スンドゥブ風味のロゼくまちゃん』は人気商品なこともあり、そこで、お店でもチゲ鍋を開発。

唐辛子の香りや辛みに加えて、レモン、パクチー、麻辣、ゆずなど、香り豊かなフレーバーでカスタマイズできるチゲ鍋。ソースバーに設置したラッポッキタレをトッピングしても。発売は11月初旬予定です。

くまちゃんチゲ鍋 2,980円税込～

※写真はイメージです。