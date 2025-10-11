「イノバス箱崎」販売開始のお知らせ

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントは、2025年10月11日（土）より新築分譲マンション「イノバス箱崎」の販売を開始いたしましたのでお知らせいたします。

「イノバス箱崎」は、JR「箱崎」駅徒歩5分、地下鉄「箱崎宮前」駅徒歩8分と2駅2路線が利用可能な立地に誕生します。JR鹿児島本線では「博多」駅まで約5分、地下鉄箱崎線では「天神」駅まで約8分と乗り換えなしの便利なアクセスに加え、都市高速の東浜入口へは車で5分と福岡を思うままに楽しめます。

都市部へ直結の利便性を享受しながら、日本三大八幡宮の一つで約1100年という歴史を誇る「筥崎宮」のお膝元として情緒ある街並みと豊かな自然に包まれる箱崎エリア。地域に根ざしたお祭りや伝統行事に触れられる環境にも恵まれ、住むほどに愛着が深まります。日々のお買い物には、80店舗以上もの多彩な魅力あふれる店舗が立ち並ぶ箱崎商店街を活用できる他、大きなショッピングモールも身近に。また、大規模な再開発事業が始動した「九州大学箱崎キャンパス跡地」にも近接し、今後さらなる発展と将来性が期待されるエリアです。

全73邸、採光・通風に優れたコの字の住棟配置の本物件は、1LDK～3LDKで全8タイプの豊富なプランバリエーションをご用意いたしました。

公式サイトURL：https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/fukuoka/hakozaki/

当社グループは引き続き、戸建・マンションの供給を通じて、住まいを持つ喜びを、より多くのお客様にご提供してまいります。

※2024年11月、当社マンション事業部から「革新-INNOVATION-」をテーマとする２つの新しいマンションブランドが誕生いたしました。

