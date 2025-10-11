登龍門BOX所属VTuber・秋桜しゅお、Uber Eats Japan WebCMの声優に就任

株式会社jig.jp

株式会社jig.jp（本社：東京都渋谷、代表取締役社長CEO：川股 将）が運営するVTuberプロジェクト「登龍門BOX」に所属する 秋桜（しゅおう）しゅお が、Uber Eats Japan合同会社のWebCMに声優として出演しました。本CMでは、秋桜しゅおが “平成ギャル” 風、やや陰影を含むダウナーな雰囲気のキャラクターを演じ、その繊細な声の表現力が印象深い作品に仕上がっています。

WebCMの内容は以下のポストからご覧いただけます（Uber Eats Japan様の投稿に推移します）

X（旧Twitter）：https://x.com/UberEats_JP/status/1975511653178593294

1.背景と意義

“登龍門BOX”は、VTuberの才能を見出し育てることを目的としたプロジェクトで、公開オーディション番組『VTuber登龍門』の合格者が所属しております。今回のUber Eats Japan様とのタイアップは、VTuberが企業CMや声優案件に本格的に関与する可能性を示す重要なマイルストーンとなります。

秋桜しゅおの起用は、単なる明るさや勢いではなく、ニュアンス・感情性・陰影を感じさせる表現も可能であることをアピールする機会です。VTuberとしての幅の広さを示す実績として、登龍門BOXや当社の VTuber事業部のブランディングにも高い意義があります。

2.秋桜しゅおの演技について

秋桜しゅおは、これまで配信・動画活動でそのキャラクター性を活かしながら、ハイテンションな距離感でファンコミュニティを形成してきました。本CMでは、いつものハイテンショントーンとは違い、どこか影を感じさせる“ダウナーギャル”を演じています。

彼女の演技力をぜひご覧ください。

3.企業・事業部としての価値

このCM出演を通じて、当社は、VTuberと企業のコラボレーションを“見た目の可愛さ”だけに頼るものではなく、キャラクターを演じる表現力で成立させられることを示したいと考えています。

また、広報やPR用途だけでなく、声優・ナレーション案件を受注できる体制があることを示すことで、VTuberという表現媒体の可能性をさらに拡げる足がかりにしてまいります。

4.今後の展望

VTuber事業部では、所属タレントの個性や表現スタイルを最大限に引き出しつつ、幅広い企業とのタイアップ、キャラクター出演、声優・ナレーション業務、プロモーション企画などを積極的に展開してまいります。特に、キャラクター性を活かした演技表現を重視した案件にも柔軟に対応可能ですので、企画内容や用途を問わず、企業様からのご相談・ご依頼を心よりお待ちしております。

秋桜しゅおプロフィール

所属：登龍門BOX

活動内容：YouTubeでの配信・歌・トークなど

YouTube：https://www.youtube.com/@SyuouSyuo

X（旧Twitter）：https://x.com/SyuouSyuo

会社概要/事業部概要

会社名：株式会社jig.jp

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33F

代表者：代表取締役社長CEO 川股 将

設立：2003年5月

事業内容：モバイルを中心としたソフトウェアの企画・開発・提供、VTuberプロデュース・タレントマネジメント 等

VTuber事業部について

VTuber登龍門、ProForma Nova、パレデミア学園、等のプロジェクトを運営し、所属タレントの育成・マネジメント・広告案件の企画・実施まで一貫して手がけています。

お問い合わせ先

株式会社jig.jp VTuber事業部

部長：池田 圭甫

お問い合わせはコチラ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNJn8oJq8ilyEcU1585fAwqmUEFfvjdMpTitI7K4jr8qcmvQ/viewform)から