アニメ映画『くまじろう！ちきゅうをすくえ！　～熊出没～』舞台挨拶付き完成披露試写開催のご報告

株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介、以下ブシロードムーブ）は、アニメ映画『くまじろう！ちきゅうをすくえ！ ～熊出没～』の完成披露試写会を開催したことをご報告します。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。

アニメ映画『くまじろう！ちきゅうをすくえ！ ～熊出没～』

◆開催日：10月11日(土)

◆会場：イオンシネマ板橋

◆出演：七海ひろき(アブ役)・くまじろう・くまたろう・奥浜レイラ(MC)

10月11日(土)に、アニメ映画『くまじろう！ちきゅうをすくえ！ ～熊出没～』の完成披露試写会が行われました。本映画の日本語吹き替え版を公開するのは当イベントが初。会場にはその全容を全国公開よりも一足先に楽しもうという100名を超えるファンの方々が集まりました。上映後には、七海ひろき(アブ役)・くまじろう・くまたろうが登壇。MCからの質問を答える中で、映画の見どころや、クイズ大会、じゃんけん大会など、大変盛り上がり、会場全体が明るい雰囲気に包まれました。

【トークセッションの風景】

【概要】

■タイトル：「くまじろう！ちきゅうをすくえ！ ～熊出没～」

■ジャンル：アニメ、冒険、コメディ、ファミリー、キッズ

■上映時期：2025年11月28日(金)公開予定

【イントロダクション】

ほんとうの強さってなんだろう？

くまの兄弟と仲間たちが大活躍する大人気アニメ『熊出没』シリーズ。

世界でも100以上の国と地域で放送・配信され、劇場版はシリーズ累計興行収入が約1500億円を超え毎回大ヒット！本作『くまじろう！ちきゅうをすくえ！ ～熊出没～』も、興行収入約200億円を記録している。（2025年6月時点のレート）



その『熊出没』シリーズがついに日本に本格上陸！ 待望の日本語吹替版ではW主演となる豪華キャストが決定。天然だけど愛されキャラのくまじろうに、人気声優・江口拓也が、そして見た目はかわいいけれどひねくれ者の宇宙生物アブに、元宝塚歌劇団の俳優・七海ひろきが抜擢された。

はたして、くまじろうとアブは、どんな大活躍を見せるのか？

美しい地球から宇宙へ飛び出したり、仲間や家族を想うふたりの友情が、いま新しい感動をお届けします！



【あらすじ】

ちょっとドジなくまじろうは、ヒーローになることを夢見ていた。

でもいつも失敗だらけで、なんでもできる兄のくまたろうに助けてもらってばかり。

ある日、平和な森に謎の飛行物体が落ちてきて、

不思議な鉄の塊をのぞきこんだくまじろうは、突然天才に！



そんなくまじろうの前に宇宙生物のアブが現れる。

アブは、くまじろうの頭に入ってしまった不思議な力「コア」を使うため、

くまじろうを説得し、一緒にある場所を目指そうとする。

しかしその裏で、巨大な悪の組織がふたりを狙っていた…！

はたして、ふたりは力を合わせて悪者を倒し、地球と仲間たちを守ることができるのか…？



【出演】

くまじろう：江口拓也

アブ：七海ひろき

くまたろう：福山潤

きょうさん：杉田智和

ミスター・ブル：森川智之

ミセス・ブル：日笠陽子

【スタッフ】

監督：リン・フイダー（林匯達）

音響監督：菊田浩巳

翻訳：藤原由希

音響制作：楽音舎

アニメーション制作：Fantawild Animation

原題：熊出没・重返地球

配給：ブシロードムーブ

制作・提供：面白映画

＜公式HP・SNS＞

◆公式HP：http://kuma.movie

◆公式X：https://x.com/Kuma20251128

◆公式YouTube：https://youtube.com/channel/UCexhmwhQ2zmBDt2Q6qM3hdg?si=w5iDCm4tDKvP9yTF

