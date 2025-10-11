アニメ映画『くまじろう！ちきゅうをすくえ！　～熊出没～』舞台挨拶付き完成披露試写開催のご報告

写真拡大 (全4枚)

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介、以下ブシロードムーブ）は、アニメ映画『くまじろう！ちきゅうをすくえ！　～熊出没～』の完成披露試写会を開催したことをご報告します。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。





アニメ映画『くまじろう！ちきゅうをすくえ！　～熊出没～』


◆開催日：10月11日(土)


◆会場：イオンシネマ板橋


◆出演：七海ひろき(アブ役)・くまじろう・くまたろう・奥浜レイラ(MC)



10月11日(土)に、アニメ映画『くまじろう！ちきゅうをすくえ！　～熊出没～』の完成披露試写会が行われました。本映画の日本語吹き替え版を公開するのは当イベントが初。会場にはその全容を全国公開よりも一足先に楽しもうという100名を超えるファンの方々が集まりました。上映後には、七海ひろき(アブ役)・くまじろう・くまたろうが登壇。MCからの質問を答える中で、映画の見どころや、クイズ大会、じゃんけん大会など、大変盛り上がり、会場全体が明るい雰囲気に包まれました。



【トークセッションの風景】








【概要】


■タイトル：「くまじろう！ちきゅうをすくえ！ ～熊出没～」


■ジャンル：アニメ、冒険、コメディ、ファミリー、キッズ


■上映時期：2025年11月28日(金)公開予定



【イントロダクション】


ほんとうの強さってなんだろう？


くまの兄弟と仲間たちが大活躍する大人気アニメ『熊出没』シリーズ。


世界でも100以上の国と地域で放送・配信され、劇場版はシリーズ累計興行収入が約1500億円を超え毎回大ヒット！本作『くまじろう！ちきゅうをすくえ！　～熊出没～』も、興行収入約200億円を記録している。（2025年6月時点のレート）



その『熊出没』シリーズがついに日本に本格上陸！ 待望の日本語吹替版ではW主演となる豪華キャストが決定。天然だけど愛されキャラのくまじろうに、人気声優・江口拓也が、そして見た目はかわいいけれどひねくれ者の宇宙生物アブに、元宝塚歌劇団の俳優・七海ひろきが抜擢された。



はたして、くまじろうとアブは、どんな大活躍を見せるのか？


美しい地球から宇宙へ飛び出したり、仲間や家族を想うふたりの友情が、いま新しい感動をお届けします！



【あらすじ】


ちょっとドジなくまじろうは、ヒーローになることを夢見ていた。


でもいつも失敗だらけで、なんでもできる兄のくまたろうに助けてもらってばかり。



ある日、平和な森に謎の飛行物体が落ちてきて、


不思議な鉄の塊をのぞきこんだくまじろうは、突然天才に！



そんなくまじろうの前に宇宙生物のアブが現れる。


アブは、くまじろうの頭に入ってしまった不思議な力「コア」を使うため、


くまじろうを説得し、一緒にある場所を目指そうとする。



しかしその裏で、巨大な悪の組織がふたりを狙っていた…！



はたして、ふたりは力を合わせて悪者を倒し、地球と仲間たちを守ることができるのか…？



【出演】


くまじろう：江口拓也


アブ：七海ひろき


くまたろう：福山潤


きょうさん：杉田智和


ミスター・ブル：森川智之


ミセス・ブル：日笠陽子



【スタッフ】


監督：リン・フイダー（林匯達）


音響監督：菊田浩巳


翻訳：藤原由希


音響制作：楽音舎


アニメーション制作：Fantawild Animation


原題：熊出没・重返地球


配給：ブシロードムーブ


制作・提供：面白映画



＜公式HP・SNS＞


◆公式HP：http://kuma.movie


◆公式X：https://x.com/Kuma20251128


◆公式YouTube：https://youtube.com/channel/UCexhmwhQ2zmBDt2Q6qM3hdg?si=w5iDCm4tDKvP9yTF



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。


(C)Fantawild Animation Inc.