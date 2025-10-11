【岡山大学】第5回 2025年度 岡山大学 研究者・支援者向けセミナー 「みるみるわかるAMED公募事業：AMED公募事業採択への道！」〔10/16,木 ハイブリッド開催〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 10月 11日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学病院新医療研究開発センターでは、研究者及び研究支援をされている先生方を対象に全5回のセミナーを開催しています。

今回は、2025年10月16日（木）17:00～18:00に「みるみるわかるAMED公募事業：AMED公募事業採択への道！」というテーマで、AMED公募事業についての理解度を高めると同時に、AMED等の委託研究採択率を高め、外部資金の獲得を通じた研究の推進を図ることを目的としています。



本セミナーを通じて、令和8年度の様々な事業の公募に向けた準備が適切に進められれば幸いです。多数のご参加をお待ち申し上げます。



会場はWebおよび鹿田キャンパス 管理棟 会議室となります。参加ご希望の方は各々の申込にWebもしくは現地参加も含めご記入をお願いいたします。

【日 時】

2025年 10月 16日（木）17:00～18:00（質疑応答含む）



【開催形式】

・会 場

岡山大学鹿田キャンパス 管理棟8階 第10カンファレンスルーム

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_5.html

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_shikata.html

・オンライン

【内 容】

「岡山大学拠点がご支援できること」

岡山大学病院 新医療研究開発センター 菊池 崇

【お申込み方法】

下記のフォームよりお申込みください。（申込締切：2025年10月15日（水））

https://forms.gle/5a5iNF5C38zbzTXK9



【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer_amed20250908-1016.pdf

【その他】

・本セミナーは一般社団法人ARO協議会の認定プロジェクトマネジャーの受講対象セミナーです（各回２単位）。セミナー参加後のアンケート回答者に受講証を発行いたします。

・当日正午までに参加URLが届かない場合は、当日14時までにご連絡をお願いします。セミナー開始直前・開始後は対応できない場合がございます。予めご了承下さい。

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院新医療研究開発センター

https://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学が文部科学大臣より「橋渡し研究支援機関」に認定されました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000445.000072793.html

岡山大学鹿田キャンパスに所在する岡山大学病院（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院新医療研究開発センター 橋渡し研究部 橋渡し研究支援室

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7019

E-mail：kenkyuu-seeds-hyouka◎adm.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3670.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



