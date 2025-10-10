ネクライトーキーが初開催する「オーキートーキーフェスティバル2025」、出演アーティスト豪華10組が明らかに！

日本コロムビア株式会社

ネクライトーキーが11月16日(日)に東京・豊洲PITで開催する<オーキートーキーフェスティバル2025>の全出演アーティストが発表された。

“オーキートーキー”はネクライトーキーが結成当初から続けてきた対バン企画のタイトルで、今回初のフェス化。

ネクライトーキーがバンド活動の中で親しくなったアーティスト仲間や、ネクライ結成以前からの旧友のミュージシャンらを集めて、ネクライトーキーのメジャーデビュー5周年を祝して開催される。

本日、最終アーティストとして今回だけの特別編成バンド「チーム自主休講」が出演することが発表された。朝日が自身のボカロP名義である”石風呂”としてギタリストとして参加する他、朝日の旧友であるじんがギター＆ボーカル、ベース・堀江晶太、ドラム・ゆーまお、キーボード・岸田勇気という、この日しか観られない編成でフェスを盛り上げる。

これで、今までに発表されてきたWienners、KANA-BOON、ズーカラデル、PEDRO、reGretGirl、夜の本気ダンス、フレデリック、SAKANAMONに、チーム自主休講、ネクライトーキーを加えた全10組の豪華ラインナップが明らかになった。

豊洲PITで2ステージ制で開催されるオーキーフェスのタイムテーブルは後日発表となる。

一般チケットは10月11日(土)10:00に各種プレイガイドで発売。

フェス開催に先駆け、11月5日(水)には風変わりなタイトルの新曲「ら行が言えない、言葉が足りない」の配信リリースも発表されているネクライトーキー。

ライブや新曲の情報は、ネクライトーキーのSNSやHPをチェックしよう。

■リリース情報

2025.11.5 Digital Release

「ら行が言えない、言葉が足りない」

COKM-46079

■オーキートーキーフェスティバル2025

特設サイト： https://necrytalkie.jp/fes2025/

2025/11/16(日) 東京 豊洲PIT

OPEN 12:00/ START 13:00

出演(総勢10組)：ネクライトーキー、Wienners、KANA-BOON、ズーカラデル、PEDRO、reGretGirl、夜の本気ダンス、フレデリック、SAKANAMON、チーム自主休講(Gt&Vo：じん、

Gt：石風呂、Bass：堀江晶太、Drum：ゆーまお、Keyboards：岸田勇気)

<チケット>

前売 9,000円 (+ 1Dr)

グッズ付きチケット 15,000円 (+1Dr)

・チケット一般発売

10月11日(土)10:00～

ローチケ： https://l-tike.com/okeytalkiefes/

イープラス： https://eplus.jp/okeytalkiefes/

ぴあ： https://w.pia.jp/t/okeytalkiefes/

■ネクライトーキーメジャーデビュー５周年単独記念公演「〆」

2026/1/24(土) 大阪 GORILLA HALL OPEN 17:15 / START 18:00

2026/1/27(火) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 18:00 / START 19:00

<チケット>

前売：5,500円 (+1Dr)

・チケット先行(抽選)

～10月22日(水)23:59

ローチケ： https://l-tike.com/necrytalkie/

イープラス： https://eplus.jp/necrytalkie/

ぴあ： https://w.pia.jp/t/necrytalkie-t/

■「ネクライトーキー」プロフィール

2017年に朝日が中心となり、もっさ、藤田、カズマ・タケイにより結成。

2019年3月に中村郁香が正式加入し現在の5人組体制に。

一瞬でリスナーの耳をキャッチするもっさの歌声と、朝日の描くシニカルな歌詞世界、音楽愛に溢れた一筋縄ではいかないメロディーは中毒性満載で、バンドシーンに留まらず多方面で話題を呼んでいる。

■「ネクライトーキー」リンク

HP： https://necrytalkie.jp/

メジャー５周年特設サイト： https://necrytalkie.jp/major5th/

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial

X： https://x.com/Talkie_official

Instagram： https://www.instagram.com/necry_talkie_official/

TikTok： https://www.tiktok.com/@necrytalkie_official

Nippon Columbiaアーティストページ： https://columbia.jp/necrytalkie/