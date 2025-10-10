【ウポポイ】北海道白老町｜今年は特別３日間！ウポポイ無料開放DAY

公益財団法人アイヌ民族文化財団

公益財団法人アイヌ民族文化財団（札幌市中央区、常本照樹理事長）が運営するウポポイ（民族共生象徴空間）では、2025（令和7）年11月1日（土）から3日（月・祝）まで「ウポポイ無料開放DAY」を開催します。3日間連続の開催は初めての試みで、ウポポイ開業5周年となる今年だけの特別企画です。

期間中は毎日、多くの来場者が楽しめるようプログラムの開催回数や定員を通常より増やすほか、キッチンカーやお子様が遊べるふわふわ遊具も登場します。来場者全員にもれなくオリジナルグッズをプレゼント。

本イベントが、来場したことのない方にとって、気軽にウポポイを訪れ、アイヌ文化や多文化共生について考えていただくきっかけとなることを目指します。

イベントの特徴

その1：プログラムを回数・定員増で開催！

多くの来場者が楽しめるよう、プログラムは回数・定員を増やして開催します。初めて来場する方は20種類以上あるプログラムをまんべんなく体験、2回目以降の方は前回体験できなかったプログラムに絞って体験、といった楽しみ方もできます。

プログラムは20種類以上！詳細はこちら(https://ainu-upopoy.jp/program/)

その2：お子様用ふわふわ遊具が登場！※写真はイメージです。

お子様が遊べる、すべり台のついたふわふわ遊具が屋外に登場します。

※雨天中止

その3：来場者にオリジナルグッズプレゼント！

ウポポイオリジナルのラバーバンドを来場者全員にプレゼントします。

開催概要

そのほか、キッチンカーも毎日登場！

タイトル ウポポイ無料開放DAY

開催期間 2025年11月1日（土）～3日（月・祝）9:00～17:00

無料となるもの ウポポイ入場料

※駐車料金および一部の体験プログラムは有料です。

詳細

特設ウェブサイトをご覧ください。

https://ainu-upopoy.jp/muryoukaihou-2025/

ウポポイ（民族共生象徴空間）について

アイヌ文化の復興・創造等の拠点として2020年に北海道白老町にオープン。道内初の国立博物館「国立アイヌ民族博物館」、アイヌ文化を五感で感じる体験型フィールドミュージアム「国立民族共生公園」、アイヌ民族による尊厳ある慰霊を実現するための「慰霊施設」からなり、豊かな自然に抱かれたポロト湖のほとりで、触れる、体験する等さまざまな角度からアイヌ文化や歴史を体感いただけます。

公式ウェブサイト：https://ainu-upopoy.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/ainumuseumpark/

公式Facebook：https://www.facebook.com/upopoy/

公式You Tube：https://www.youtube.com/@upopoy

所在地：〒059‐0902 北海道白老郡白老町若草町2丁目３

電話：0144-82-3914（代表）

アクセス：JR白老駅から徒歩約10分。新千歳空港から高速道路または列車利用で約40分。

入場料（税込）：一般大人1,200円、一般高校生600円、中学生以下無料

※20名以上に適用の団体料金あり※有料の体験プログラムや博物館の特別展示の料金は含みません

開園時間：9:00～17:00

※時期により変動あり

閉園日：月曜日および12/29～1/5、2月28日～3月9日、月曜日が祝日の場合は翌日以降の平日

※特別な開園日あり

開業日：2020年7月12日

指定法人：公益財団法人アイヌ民族文化財団