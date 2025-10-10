アスリートの“夢の実現”を支援 挑戦する人に、光を。「チーム・ニュートリライト(TM)」新規アスリート募集開始

日本アムウェイ合同会社

日本アムウェイ合同会社（本社：東京都渋谷区宇田川町7-1、社長：イリーナ・メンシコヴァ）は、10月10日（金）より「チーム・ニュートリライト(TM) アスリートサポートプログラム」新規アスリートの募集を開始しました。

弊社は、ヘルス＆ウエルネス戦略を軸に、人々がすこやかで、ゆたかな人生を切り開くサポートをすることをビジョンに掲げています。その一環として、2019年より、夢に向かって挑戦するアスリートを支援するプログラム「チーム・ニュートリライト(TM)」を展開しており、現在69名のアスリートが所属しています。

本プログラムには、メジャー競技に加え、パラスポーツや競技人口の少ないスポーツも含まれています。将来有望なジュニア世代から世界の舞台で活躍するトップアスリートまで多彩なメンバーが参加しており、応募者も年々増加し、昨年は253名もの応募がありました。

さらに、安心して製品を摂取できるようアンチ・ドーピング認証「インフォームドチョイス・プログラム」を取得した「ニュートリライト(TM)」ブランドの栄養補助食品やスポーツニュートリション製品を提供しています。

弊社は今後も、安心・安全な製品をお届けするとともに、挑戦を続けるアスリートの更なる活躍を応援してまいります。

＜実施概要＞

□募集期間：2025年10月10日（金）～11月10日（月）

□審査結果：2026年2月末発表（予定）

□対象年齢：6歳以上

□応募条件：現在スポーツ競技活動を行っていること

プログラムが定める競技成績を満たしていること など

□募集要項：こちらよりご確認ください（応募フォーム含む）

■「チーム・ニュートリライト(TM) アスリートサポートプログラム」について

日本アムウェイ合同会社が2019年より開始した、アスリートが栄養補助食品やスポーツサプリメントを安心して摂取できるよう、スポーツ競技における禁止物質に関する広範囲なテストに合格した製品であることを保証するアンチ・ドーピング認証「インフォームド・チョイス」を取得した「ニュートリライトTM」を中心とした製品提供を通じて、アスリートの栄養補給を応援するプログラムです。

■アムウェイについて

アムウェイは売上世界 No.1のダイレクトセリング企業*1です。ミシガン州エイダに本社を置き、世界100以上の国と地域で事業を展開しています。人々の、すこやかで、ゆたかな人生を切り開くサポートをすることを目指し、日常的に使用する様々な製品を提供しています。売上上位ブランドには、栄養補助食品の「ニュートリライト(TM)」(売上高世界 No.1*2)、スキンケアやメイクアップ製品の「アーティストリー(TM)」(外資系スキンケアブランド内の、日本売上TOP5＊3にランキング)、キッチン用浄水器の「eSpring(TM)」(売上高世界 No.1*4)などがあり、日本では200以上の製品を展開しています。また、社会貢献活動の一環として、東日本大震災の被災地復興支援プロジェクト「Remember HOPE」に取り組んでおり2022年9月より子どもの貧困支援『Tomorrow HOPEプロジェクト』を実施しています。

*1 2025年 Direct Selling News誌の Global 100ランキングに基づく

*2 グローバルデータ調べ：http://gdretail.net/amway-claims/

*3 2024年４月TPCマーケティングリサーチ株式会社調べによる

*4 2024年グローバルセールスに関するヴェリファイマーケット社調査に基づく