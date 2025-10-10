【Pontaパス】会員なら500円引き！ミュージカル『エリザベート』au Live StreamingとTELASAで東京公演と福岡公演をアーカイブ付き生配信！

KDDI株式会社は、運営するエンターテイメントサイト「au Live Streaming」にて、東宝版初演から25周年を迎える大ヒットミュージカル『エリザベート』の東京公演と福岡公演の生配信が決定したことをお知らせします。



配信対象公演は、以下を予定しております。


東京公演：2025年11月29日(土)12:00公演


福岡公演：2026年1月30日(金)17:00公演 / 2026年1月31日(土)12:00公演


Pontaパス会員は、生配信視聴チケットを1枚につき500円お得にご購入いただけます。



1996年に宝塚歌劇団により日本初演、2000年の東宝版初演から観る者を魅了し続けてきた大ヒットミュージカル『エリザベート』。東宝版初演から25周年を迎える記念すべき2025～2026年上演では、タイトルロールであるエリザベート役に望海風斗、明日海りおを新たに迎え、トート役には前回公演に続き古川雄大、井上芳雄（東京公演）、山崎育三郎（北海道・大阪・福岡公演）が顔を揃えます。 実力派キャストを迎えてお届けする、東京千穐楽公演をアーカイブ付き生配信で是非、お楽しみください。



▼生配信視聴チケット販売ページ▼ https://live.au.com/live/445/(https://live.au.com/live/445/)


■ミュージカル『エリザベート』　視聴チケット販売概要


配信対象公演：


東京公演


・2025年11月29日(土)12:00公演


福岡公演


・2026年1月30日(金)17:00公演


・2026年1月31日(土)12:00公演



販売期間：


東京公演


・2025年10月10日(金)21:15 ～ 12月6日(土)20:00


福岡公演


・後日発表



視聴期間：


東京公演


・2025年11月29日(土)12:00 ～ 12月6日(土)23:59まで(アーカイブは準備整い次第開始)


福岡公演


・2026年1月30日(金)17:00公演 ～ 2月6日(金)23:59まで(アーカイブは準備整い次第開始)


・2026年1月31日(土)12:00公演 ～ 2月7日(土)23:59まで(アーカイブは準備整い次第開始)



販売価格：


一般価格：5,500円（税込）


Pontaパス会員価格：5,000円（税込)



※ご購入時システム手数料として別途330円が必要となります。予めご了承ください。


※コンビニ支払い利用時には、コンビニ支払い手数料として別途220円が必要となります。



販売ページ：https://live.au.com/live/445/



■ミュージカル『エリザベート』 公演概要


出演者


エリザベート：望海風斗　明日海りお


トート：古川雄大 井上芳雄 （東京公演のみ）山崎育三郎 （北海道・大阪・福岡公演のみ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


フランツ・ヨーゼフ：田代万里生　佐藤隆紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


ルドルフ：伊藤あさひ 中桐聖弥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


ルドヴィカ／マダム・ヴォルフ：未来優希　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


ゾフィー：涼風真世　香寿たつき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


ルイジ・ルキーニ：尾上松也 黒羽麻璃央　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



マックス：田村雄一


ツェップス：松井 工


エルマー：佐々木 崇


ジュラ：加藤 将


シュテファン：佐々木佑紀


リヒテンシュタイン：福田えり


ヴィンディッシュ：彩花まり


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


朝隈濯朗　安部誠司　荒木啓佑　奥山 寛　後藤晋彦　鈴木大菜　田中秀哉


西尾郁海　福永悠二　港 幸樹　村井成仁　横沢健司　渡辺崇人


天野朋子　彩橋みゆ　池谷祐子　石原絵理　希良々うみ　澄風なぎ


原 広実　真記子　美麗　安岡千夏　ゆめ真音


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


トートダンサー


五十嵐耕司　岡崎大樹　澤村 亮　鈴木凌平


徳市暉尚　中村 拳　松平和希　渡辺謙典


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Swing


三岳慎之助　傳法谷みずき　



少年ルドルフ（トリプルキャスト）


加藤叶和　谷 慶人　古正悠希也



Creative


脚本/歌詞：ミヒャエル・クンツェ


音楽/編曲：シルヴェスター・リーヴァイ


演出・訳詞：小池修一郎（宝塚歌劇団）


音楽監督：甲斐正人


歌唱指導：山口正義　やまぐちあきこ


振付：小㞍健太　桜木涼介


美術：二村周作


照明：笠原俊幸


衣裳：生澤美子


音響：渡邉邦男


映像：石田 肇


ヘアメイク：富岡克之（スタジオAD）


演出助手：小川美也子　末永陽一


舞台監督：廣田 進


オーケストラ：東宝ミュージック　ダット・ミュージック


指揮：上垣 聡（東京公演）：宇賀神典子（北海道・大阪・福岡公演）


稽古ピアノ：中條純子　宇賀村直佳　石川花蓮


翻訳協力：迫 光


プロダクション・コーディネーター：小熊節子


制作：廣木由美


制作助手：権藤 凜


プロデューサー：服部優希　江尻礼次朗


スーパーヴァイザー：岡本義次


オリジナル・プロダクション：ウィーン劇場協会


製作：東宝株式会社


制作協力：宝塚歌劇団


後援：オーストリア大使館　オーストリア文化フォーラム東京


協賛：LivePocket



公演URL：https://www.tohostage.com/elisabeth/



【生配信に関する注意事項】


※配信開始時間は、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。


※必ずチケットのご購入前に、各配信メディアサイトに記載の注意事項をよくお読みいただき、配信視聴に適したインターネット環境・推奨環境をお持ちかどうかご確認ください。


※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。


※ライブ配信の特性上、インターネット回線や機材・システム上のトラブルにより、映像や音声の乱れ、一時停止、中断などが起こる可能性がございます。その場合もチケット代の払い戻しはいたしかねますことを予めご了承ください。


※お客様のインターネット環境、視聴環境に伴う不具合に関しては、主催者は責任を負いかねますことを予めご了承ください。


※配信開始直前はサイトへのアクセスが集中するため、配信ページへのログインは時間に余裕をもってお済ませくださいますようお願いいたします。


※配信中、途中から視聴した場合はその時点からの配信となり、配信中は巻き戻しての再生はできません。


※本公演は有料での配信となります。一切の権利は主催者が有します。カメラ・スマートフォンなどによる映像および画面の録画・ 撮影・録音は全て禁止いたします。また、動画サイトなどへの無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合があります。


※配信映像を商用利用することは禁止とさせていただきます。これには、飲食店、広間等で聴衆から料金を受領して配信ライブ映像を流すことを含みます。



■「Pontaパス」とは


おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員限定のサービスを提供する月額制のサブスクリプションサービスです。



詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。