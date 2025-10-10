【愛知県一宮市】この冬、始動。“秋のぬくもり”をそのまま楽しむ全部入りグランピング！焚火×コーヒー×サイクリングで心も体もととのうウッドデザインパークいちのみや-紡-
あなたは何して遊ぶ？
愛知県一宮市の「ウッドデザインパークいちのみや -紡-」では、2025年秋よりスタートした“全部入りグランピング”が、この秋いよいよ本格始動。
宿泊料金に食事・ドリンク・アクティビティがすべて含まれるオールインクルーシブスタイルで、手ぶらでも自然を満喫できると話題です。
秋のぬくもりを感じる焚火や、ハンドミルで豆を挽くフレンチプレスコーヒー、貸出自転車でのサイクリングなど、寒い季節でも心と体がととのう“ぬくもりの外あそび”を提案します。
飲み放題！食べ放題！
秋に誕生した“全部入りグランピング”が好評
ウッドデザインパークいちのみや -紡-では、宿泊料金にBBQ・ドリンクバー・アルコールバー・アクティビティがすべて含まれる、オールインクルーシブ型のグランピングを秋から新たに開始しました。
手ぶらで気軽にアウトドアを楽しめるスタイルがSNSを中心に話題となり、利用者からは「飲み放題がうれしい」「コスパが良すぎる」「外でも快適に過ごせる」と好評の声が寄せられています。
地元一宮の焙煎コーヒーもオールインクルーシブで
焚火とともに味わう“フレンチプレスコーヒー体験”
宿泊者は、専用のハンドミルで豆を挽き、香り高いフレンチプレスコーヒーを淹れる体験が可能。
こだわりのスペシャリティコーヒーは、コーヒーが苦手な方にもおすすめ！焚火のそばで淹れたてのコーヒーを味わう時間は、寒い季節ならではの至福のひとときです。
豆を挽く音や香ばしい香り、湯気の立つカップ--五感で楽しむ“ぬくもり体験”が訪れた人々を魅了します。
本格的なクロスバイク
自然を感じるサイクリング体験も無料で
施設では貸出自転車を無料で利用可能。
６市３町にまたがる木曽川沿川サイクリングルートをゆったりと、心地よい風と季節の香りを全身で感じられる人気アクティビティです。
お子様用の自転車とヘルメットもあるので、家族連れにもおすすめです。
本格的なビールサーバーもご用意
オールインクルーシブだから、冬でも快適に楽しめる
“全部入り”スタイルでは、宿泊中の食事・ドリンク・アクティビティがすべて自由。
アルコールバーやドリンクバーを備え、焚火を囲みながらホットドリンクで体を温める時間も楽しめます。
屋根付きサイトで雨や寒さを気にせず過ごせるほか、ペット同伴や女子旅、カップル利用にも好評。
寒い季節でも快適に過ごせる“ぬくもりグランピング”として進化を続けています。
【施設概要】
名称：ウッドデザインパークいちのみや -紡-
所在地：愛知県一宮市冨田砂原2120 冨田山公園内
アクセス：名神高速「一宮西IC」より約15分
公式サイト：https://wood-designpark.jp/ichinomiya/
予約ページ：https://wood-designpark.jp/ichinomiya/stay/