アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」から第3のグループ「log you（ログ ユー）」誕生

アソビシステム株式会社

アソビシステムが今年2月に発足したアイドルプロジェクト・PEAK SPOTより第3のグループ「log you（ログ ユー）」が誕生する。本日、メンバーとアーティスト写真が公開された。




PEAK SPOTは、アイドル、俳優、モデル、インフルエンサーなどジャンルを問わず、これまでに芸能活動を経験したメンバーが集い、それぞれの個性と魅力を融合させることで新たなアイドル像を追求し、アイドルというステージで「PEAK（頂上）」を目指すプロジェクト。fav me（ファボ ミー）、Toi Toi Toi（トイトイトイ）に続く新グループとして「log you」が結成される。



メンバーは、久保怜音（くぼ さとね）、小浜菜摘（こはま なつみ）、福本れみ（ふくもと れみ）、竹内月音（たけうち つきね）、山下うみ（やました うみ）、松本玲奈（まつもと れな）、井出叶（いで かなう）、月代来実（つきしろ くるみ）の、それぞれがアイドルグループやガールズユニット経験者である8人。


「log you」というグループ名は「あなた（you）との毎日を記録（log）する」、「みんなと一緒に歩んでいく」という想いが込められており、これから8人のメンバーがファンと一緒に成長していく。



なお、「log you」は11月15日（土）に恵比寿 LIQUIDROOMで開催されるPEAK SPOT主催ライブ「PEAK SPOT JOIN Vol.1」にてデビュー予定。個性豊かな彼女たちがこれからどんな活躍をみせるのか、その軌跡を是非記録してほしい。



＜メンバー＞



月代 来実（つきしろ くるみ）







出身：熊本県


身長：158cm


誕生日：2001年8月9日


特技：水泳、50音アイドル


趣味：アイドルのライブに行く、アニメやドラマ鑑賞


メンバーカラー：青色



初めまして！


この度、PEAK SPOTの新グループ「log you」として活動させていただくことになりました、ぱんちゃんこと月代来実です！


心強いメンバーと、大好きなファンの皆さんとこれから素敵な記録を重ねていくと思うと、うれしさで胸がいっぱいです。


たくさんの方を笑顔にできるスーパーアイドルになれるように精一杯頑張ります！絶対結婚！べろべろちゅ！よろしくお願いします！



X：https://x.com/pan_ly0809


Instagram：https://www.instagram.com/pan_ly0809


TikTok：https://www.tiktok.com/@pan_ly0809



山下 うみ（やました うみ）







出身：山梨県


身長：156cm


誕生日：1997年11月5日


特技：ど根性、バスケットボール


趣味：スーパー銭湯に行くこと、猫と過ごすこと


メンバーカラー：オレンジ色



初めまして、山下うみです！


この度、PEAK SPOTの第3グループ『 log you 』のメンバーとして活動させて頂くことになりました！


またアイドルとして活動できること、素敵なメンバーに出会えたこと、またファンのみんなに会えること、心の底から嬉しく思っています！


過去の経験を活かし、この場所で新しく学びながら、名前の通り、素敵な思い出をたくさん作っていけるグループに育てていきたいです！


これからよろしくお願いします！



X：https://x.com/umi_ly1105


Instagram：https://www.instagram.com/832.chan


TikTok：https://www.tiktok.com/@832_chan



竹内 月音（たけうち つきね）







出身：石川県


身長：150cm


誕生日：2003年11月19日


特技：NGなし、ゼリー飲料の早飲み


趣味：ギターの弾き語り、アニメや漫画を見ること


メンバーカラー：水色



皆さんこんにちは！


この度PEAK SPOT第3グループとしてデビューさせていただきました。


log youの竹内月音です！


今まで培ってきたものを大切にlog youとして沢山の方に幸せを届けられるアイドルになります！


大好きなメンバーとファンの皆さんとこれからたくさんの思い出をつくっていきたいです！！


まだまだ未熟ですが沢山頑張るので、隣で一緒に素敵な景色を見に行きましょう!!✩.*˚


これからよろしくお願い致します！！



X：https://x.com/tsukine_ly1119


Instagram：https://www.instagram.com/takeuchi_tsukine


TikTok：https://www.tiktok.com/@tuki_1119_



福本 れみ（ふくもと れみ）







出身：東京都


身長：164cm


誕生日：2001年4月26日


特技：ダンス、韓国語、空手


趣味：編み物、ビーズブレスレット作り


メンバーカラー：レモンイエロー



初めまして！福本れみです！


この度、PEAK SPOTの新グループ『log you』として活動させていただくことになりました！


まず、これまでの活動を通して出会ってくださった皆さま、本当にありがとうございます。


私はこれまで約5年間、韓国で活動してきましたが、日本でアイドルグループとして活動するのは今回が初めてです。


これまでの経験を活かしながら、新たな環境で精一杯頑張っていきたいと思います。


これからはメンバー、そしてファンの皆さんと一緒に、たくさんの夢を叶えていきたいです。


多くの方々に笑顔を届けられるアイドルになれるよう、


一生懸命頑張ります！


これからよろしくお願いします！



X：https://x.com/remi_ly0426


Instagram：https://www.instagram.com/remiland_


TikTok：https://www.tiktok.com/@remiland_



井出 叶（いで かなう）







出身：静岡県


身長：149cm


誕生日：2004年11月2日


特技：けん玉、運動全般


趣味：旅行、サッカー観戦


メンバーカラー：ミントグリーン



井出叶です！この度、PEAK SPOTの第3グループlog youとしてデビューさせて頂くことになりました。


またアイドルをすることができてとても嬉しいし、素敵なメンバーと一緒に活動できるのがとても幸せだなと思いました！


これからの人生がとても楽しみになりました！


これから素敵なメンバー8人と応援してくださる皆さんと一緒にたくさんの夢を叶えていきたいです！そしてたくさんの嬉し涙を流したいです！


たくさんの人に愛されるアイドルになれるように精一杯頑張ります！！！


応援よろしくお願いします！



X：https://x.com/kanau_ly1102


Instagram：https://www.instagram.com/kanau.150


TikTok：https://www.tiktok.com/@idekanau



松本 玲奈（まつもと れな）







出身：大阪府


身長：157cm


誕生日：2002年10月5日


特技：空手（初段）、鼻がいい


趣味：カラオケ、モッパン動画を見ること


メンバーカラー：紫色



log youメンバーになりました


松本玲奈（まつもとれな）です


約5年ぶりにまたアイドルという素敵なお仕事をさせていただけることが凄く楽しみでもあり嬉しく思います。


精一杯頑張ります！よろしくお願いいたします！



X：https://x.com/rena_ly1005


Instagram：https://www.instagram.com/rena_ly1005


TikTok：https://www.tiktok.com/@rena_ly1005



小浜 菜摘（こはま なつみ）







出身：神奈川県


身長：160cm


誕生日：2005年2月12日


特技：書道（硬筆、書道、万年筆）大食い


趣味：占い、お洋服集め


メンバーカラー：ピンク色



小浜菜摘（こはまなつみ）です！


この度、PEAK SPOT第3弾新グループ、「log you」として活動させて頂くことになりました。


これからたくさんの思い出をメンバー、そしてファンの皆様と作っていけることが楽しみです！


まだまだ未熟ですが、世界中の方に愛してもらえるアイドルになれるよう精一杯頑張ります！


これからよろしくお願いいたします！



X：https://x.com/natsumi_ly0212


Instagram：https://www.instagram.com/natsumi_ly0212


TikTok：https://www.tiktok.com/@natsumi_ly0212



久保 怜音（くぼ さとね）







出身：神奈川県


身長：158cm


誕生日：2003年11月20日


特技：ソフトクリームを均一に巻ける、かわいいイラストを描くこと


趣味：アニメ鑑賞、お菓子作り


メンバーカラー：赤色



初めまして！久保怜音です！


この度、PEAK SPOTの新グループ「log you」として活動させていただくことになりました！


まずはこれまでの活動を通して出会ってくださった皆さん、ありがとうございます！！


これからファンの皆さんとお会い出来るのがとっても楽しみです！


まだまだ未熟ですが、たくさんの方に愛されるアイドルになれるように精一杯頑張ります！


応援宜しくお願いいたします！



X：https://x.com/satone_ly1120


Instagram：https://www.instagram.com/satone_kubo


TikTok：https://www.tiktok.com/@satone_ly1120


＜log you Profile＞


アソビシステムが手掛ける、これまでに芸能活動を経験したメンバーが集い、アイドルというステージで”PEAK（頂上）”を目指すプロジェクト「PEAK SPOT」より、誕生した新アイドルグループ。


グループ名には、“記録・つながりの証”を意味する「log」と“ファン一人一人”、つまり”あなた”を表す「you」を組み合わせ、「あなたとの毎日を記録し、ともに歩んでいく」という想いが込められている。



Official site：https://logyou.asobisystem.com/


X：https://x.com/_log_you_


Instagram：http://instagram.com/_log_you_/


YouTube：https://www.youtube.com/@log_you_log_you


TikTok：https://www.tiktok.com/@_log_you_



＜デビュー公演概要＞
PEAK SPOT JOIN Vol.1
日程：2025年11月15日（土）
時間：開場 11:15 / 開演 11:45
会場：東京都　恵比寿 LIQUIDROOM
出演：fav me / Toi Toi Toi / log you



【チケットオフィシャル先行】
料金：前方スタンディング 8,000円 / 一般スタンディング 4,000円
受付期間：2025年10月10日（金）21:00～10月15日（水）23:59
URL：https://w.pia.jp/t/peakspotjoin/