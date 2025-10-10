『product』 髪も、スポーツも、もっと自由に！ 若者のスポーツ離れに目を向けたプロジェクト「PlayHair」をスタート

株式会社オンワードホールディングス

株式会社KOKOBUY（本社：東京都港区、代表取締役社長：阿部 聖樹）が展開するオーガニックブランド『product（ザ・プロダクト）』（https://theproduct.jp/）は、若者のスポーツ離れという状況に目を向け、「髪も、スポーツも、もっと自由に！」をテーマとするプロジェクト「PlayHair（プレイヘア）」をスタートします。その一環として革新的なスポーツヘアスタイルのビジュアルを、公式Instagramと東京メトロ明治神宮前駅構内のサイネージにて10月13日（月・祝［スポーツの日］）から公開します。

文部科学省（スポーツ庁）が発表する「令和6年度全国体力・運動能力、運動習得等調査結果」によると、小・中学生の体力低下（※1）や、若い世代のスポーツの入り口である中・高校生の部活動部員数の低下（※2）など、若者のスポーツ離れの傾向が近年顕著に現れています。

※１https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/kodomo/zencyo/1411922_00013.html

※２https://sports.go.jp/special/value-sports/30.html

スポーツにおける髪型は、自由度は高くなっているものの、なんとなく画一的なスタイルのイメージも少なからず残っていて、“好きな髪型ができなくなるから”という思いからスポーツを始めることに躊躇している若者もいるのではないかと考えました。

そこで、“オーガニックで世の中をワクワクさせる”をミッションに掲げる『product』は、今回のプロジェクトで、“スポーツの髪型だって、もっとワクワクさせるものにできるはず。さあ、髪でスポーツを自由にアレンジして、スポーツヘアの常識を、みんなで変えていこう。”のメッセージのもと、全12種目の競技をテーマにしたヘアスタイルを提案します。公開されるビジュアルをぜひご覧ください。

これからも『product』は、自分らしさを諦めずに、髪も、スポーツも、もっと自由に楽しめる若い世代が増えることを願い、オーガニックを通じて楽しさと驚きを提供し続けてまいります。

■「PlayHair（プレイヘア）」公開概要

柔道、サッカー、テニス、剣道、卓球、スケートボード、サーフィン、ロードレース、ボルダリング、ゴルフ、アーチェリー、ウェイトリフティングの全12種目の「PlayHair」のビジュアルを、公式Instagramと、東京メトロ明治神宮前駅構内のサイネージで10月13日（月）から公開します。

※東京メトロ明治神宮前駅サイネージ掲出期間は、10月13日（月）～19日（日）まで

□公式Instagram https://www.instagram.com/theproduct.jp/



■『product（ザ・プロダクト）』ブランド概要

2007年アメリカ・カリフォルニア州で手荒れに悩む美容師と、髪や頭皮にダメージが少ないものを探しているお客様のためにつくられたマルチバーム「ザ・プロダクト ヘアワックス」からスタートしました。2011年から日本における事業を展開して以来、全国の美容師からも愛用され、ヘアワックスで仕上げるツヤ質感(濡れ髪ヘア)が一つのトレンドに発展しました。

2024年7月、『product』は新しく“オーガニックで世の中をワクワクさせる”をブランドパーパスに掲げ、従来のオーガニックに楽しさを感じられていないZ世代に向けた、自分らしさを表現できるオーガニックブランドへとリブランディング。オーガニックへの想いやこだわりを継続しながら、なりたい私を引きだす個性、遊び心をプラスしていきます。

◽️product公式サイト https://theproduct.jp/

◽️product 公式 Instagram https://www.instagram.com/theproduct.jp/

◽️product 公式 TikTok https://www.tiktok.com/@theproduct.jp