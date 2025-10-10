【1万5千円クラスの新定番】騒音下でも“あなたの声”だけをクリアに届ける。Lenovoの技術提供を受けるTALIX、ビジネス通話に特化したオープンイヤー型イヤホン「AuraHalo G1」を発売

株式会社HHO

株式会社HHO（本社：中国浙江省杭州市、日本支社：東京都杉並区下高井戸）は、Lenovoグループの技術提供を受けるスマートデバイスブランド「TALIX（タリックス）」より、ビジネスおよびアウトドア環境での通話品質を追求したオープンイヤー型Bluetoothイヤホン「AuraHalo G1」を2025年10月10日（金）に発売いたします。

2025年初頭のデビュー製品「Earbuds X6」の成功を受け、ユーザーから寄せられた“通話”に関する課題解決に特化して開発。独自のビームフォーミング技術により、騒音環境下でも自分の声だけをクリアに相手に届け、プロフェッショナルなコミュニケーションを実現します。

■開発背景：1,000人の声が導いた次なる一手。「通話」の課題を解決するために

2025年初頭、TALIX初の製品「Earbuds X6」は発売からわずか10日で1,000台を販売し、鮮烈なデビューを飾りました。一方で、お客様との対話の中から、特にビジネスシーンにおける新たな課題が浮き彫りになりました。

● 「日に何時間も続くオンライン会議で、耳が蒸れて痛くなる」

● 「外出先や騒がしいカフェからだと、こちらの声が聞き取りづらいと相手に言われる」

● 「オープンイヤー型は快適だが、音質や音漏れが気になる」

これらの切実な声に応え、快適な装着感、プロフェッショナルな通話品質、そして妥協のない音響体験のすべてを一台で解決すること。それが「AuraHalo G1」の開発における、私たちの揺るぎない使命となりました。

■「AuraHalo G1」が解決する３つの課題

【課題１：長時間の装着による不快感】を解決→ 超軽量・超柔軟シリコン製のイヤーフックで、一日中つけていても快適

長時間の会議や通話で生じる耳の圧迫感や蒸れを解消するため、耳を塞がないオープンイヤー型設計を採用。耳にかかるブリッジ部分には、極めて柔軟なシリコン素材を用いることで、着けていることを忘れるほどの快適な装着感を実現しました。

【課題２：騒音環境下での通話品質】を解決→ ビームフォーミング技術で、騒音は抑制し、声だけを相手に届ける

独自の「ビームフォーミング通話音声強化技術」を搭載。周囲の騒音（カフェのBGM、街の喧騒、オフィスの雑音など）と話者の声を的確に分離し、環境ノイズを抑制しながら、あなたの声だけを強調してクリアに相手へ届けます。これにより、どんな環境でも自信を持って会話に集中でき、相手からの信頼を高めます。

【課題３：オープンイヤー型の音質と音漏れ】を解決→ 13.4mmの大口径ドライバー搭載。高音質とプライバシーを両立

一般的な同タイプのイヤホン（12mm径）を上回る13.4mmの大口径音響ドライバーを搭載し、オープンイヤー型とは思えない、臨場感と深みのあるサウンド体験を提供。同時に、独自の音響構造により音漏れを大幅に抑制しているため、オフィスやカフェなど隣に人がいる環境でも、音声を気にすることなく安心して使用できます。

■「AuraHalo G1」発売記念キャンペーン詳細

キャンペーン期間： 2025年10月10日（金）～2025年11月9日（日）

本キャンペーンは期間限定の特別な施策となります。

販売チャネル

TALIX公式サイト：https://talix.7sgood.com/products/P25949893971

7sGood：https://www.7sgood.com/products/P25949893971

Amazon TALIXストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVFCYM9V

楽天市場 HHOストア：https://item.rakuten.co.jp/hhostore/p25949893971/

TikTokShop HHOストア:https://www.tiktok.com/view/product/1732801248038454289

■製品概要

■TALIX（タリックス）について

TALIXは、Lenovoの先端技術を礎に、革新と卓越した品質を追求するスマートデジタルプロダクトブランドです。「自由」「悦己（自分自身を喜ばせる）」「デジタル技術の完璧な融合」という3つの理念を掲げ、すべての人が自分らしいスタイルでテクノロジーを心地よく楽しめる世界を目指しています。各製品にはエレガンス、エネルギー、そして思いやりが込められ、テクノロジーにありがちな冷たさを排し、温もりと魅力を届け、情熱を支える存在として機能します。

公式サイト：https://talix.7sgood.com/

■HHOグループについて

HHOグループは、DingTalk創業者・陳航とそのコアメンバーが2021年7月に設立した、アリババグループ出資のデジタルテック企業です。杭州を本部とし、東京・香港・深センに拠点を置き、デジタルとAI技術を駆使してEコマースおよび関連分野のDXを推進しています。次世代越境ECプラットフォーム「7sGood」運営のほか、ペットテックブランド「HHOLOVE」、スマートハードウェアブランド「HHOGene」、アリババグループ「1688」の日本公式代理店「1688Japan」などを展開。特に、ポテンシャルの高い海外新興ブランドを発掘し、そのグローバル展開、とりわけ日本市場への進出を包括的に支援することを重要なミッションの一つとしています。

・会社名 ： 株式会社HHO（日本支社）

・所在地 ： 東京都杉並区下高井戸1丁目5番1号

・代表者 ： 陳航

・グループ設立 ： 2021年7月

・コーポレート公式サイト ： https://hhodata.com