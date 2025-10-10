梶裕貴がパーソナリティを務めるラジオ「私と声グラ」がスゴ得コンテンツ「声優グランプリ for スゴ得」で配信中！
株式会社イマジカインフォス
《番組概要》
更新先：スゴ得コンテンツ「声優グランプリforスゴ得」
《書籍概要》
この番組は、雑誌『声優グランプリ』の創刊30周年を記念して、パーソナリティが『声優グランプリ』のバックナンバーを読みながら当時の思い出を語っていくラジオ。
「私と声グラ」には過去に前野智昭さん、梅原裕一郎さん、茅野愛衣さん、内田彩さんが出演。
9月末から配信している第17回からは梶裕貴さんがパーソナリティを務めている。
配信中の第17回、第18回では、初掲載の2002年の無料新人育成オーディションの話、2007年の若手注目声優男性編に掲載された時のエピソード、実写バラエティ番組『ドーリィ☆バラエティ』、ライブイベント『百歌SAY!RUN! 』の話など、雑誌を見ながら様々な思い出を振り返っている。
10月15日には第19回、10月22日には第20回が配信される。
番組タイトル：「私と声グラ」
出演：梶裕貴
更新スケジュール：毎週水曜日昼12時更新
▼番組の視聴方法や詳細はこちら▼
https://creativeplus.co.jp/seigura/watashitoseigura/
「声優グランプリ」11月号
2025年10月9日発売！