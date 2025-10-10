株式会社イマジナが10月30日、福岡・博多にて経営者向けセミナーを開催

株式会社イマジナ

2025年10月30日、株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野吉記）は、福岡県・博多にて経営者および人事責任者、管理職向けのセミナーを開催いたします。本セミナーでは、「人をどう動かすか」という永遠のテーマを、心理学と組織設計の両面から紐解きます。

近年、データやシステムを活用した“仕組みづくり”が注目される一方で、社員の主体性や学ぶ姿勢が育たないという課題を抱える企業は少なくありません。そこには、「人は仕組みだけで管理できる」という思い込みがあります。

人が動くのは、ルールだけではなく「納得」も必要です。そして納得は、言葉や理念、つまり“教育”によって育まれます。

一方で、教育だけに頼っても組織は持続しません。

学びを現場で定着させ、行動を支えるためには、その思想を支える仕組み──評価制度、コミュニケーション設計、フィードバックの文化などが不可欠です。

つまり、仕組みと教育の両輪が揃ってはじめて、人は動き続けるのです。

本セミナーでは、心理学・行動経済学・組織心理学の観点から、リーダーが人を動かすうえで理解すべき「心のメカニズム」を整理し、さらにそれを仕組みとして組織に根づかせる方法を具体的に紹介します。

- なぜ「伝えたはず」が伝わらないのか- 社員が「わかってはいるけれど動けない」とき、何が起きているのか- 理念やビジョンを「言葉」から「行動」に落とし込むにはどうすればよいか

といったテーマを、心理的構造と経営実践の両側面から解説いたします。

株式会社イマジナはこれまで、全国の企業・自治体で人材育成や理念浸透の支援を行ってまいりました。その現場で共通して見られるのは、「仕組みはあるのに人が動かない」「教育はしているのに成果が続かない」という課題です。

このセミナーでは、そうした“現場のリアル”に向き合い、人の可能性を最大化するリーダーシップと仕組み設計をテーマに、経営者・幹部層が明日から実践できる具体策をお伝えいたします。



【開催概要】

開催日：2025年10月30日（木）10:00～11:30（9:45開場）

会場：福岡県福岡市博多区中洲5丁目3-8 アクア博多3階 D会議室

対象：経営者・役員・幹部・人事責任者・管理職の方

詳細：https://www.imajina.com/seminar/entry/5751

【株式会社イマジナについて】

株式会社イマジナは、「人の可能性の最大化」をテーマとして、理念浸透・人材育成・ブランディングの三領域を軸に、全国の企業・自治体への教育・研修・コンサルティングを展開しています。

心理学・行動経済学・組織論の知見をもとに、「仕組み」と「教育」の両輪で組織変革を支援しています。