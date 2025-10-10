¹äÎÏºÌ²ê¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤È©¤¬¹Ó¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ÈÈþÍÆ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤ë
¹äÎÏ¤Ï2008Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Þ¤Ç»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2011Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ·¯¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢°Ê¹ß¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£10·î11Æü(ÅÚ)Ìë9»þ¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
ÂçÂô¤«¤é¡Ö¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤Î¥¤¥áー¥¸¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¹äÎÏ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¡ØÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ·¯¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃÊ³¬¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡¢¡ØÈ±¤ÎÌÓ¤Ã¤ÆÀÚ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«?¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ËÜÍè¤ÎÌò¤ÏÈ±¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ä¤ËÀÚ¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤Î½Å¤á¥í¥ó¥°¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¡×¤Ç¹ø¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿È±¤ò¡ÖÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¹äÎÏ¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤ï¤º¤ËÈ±¤òÀÚ¤Ã¤ÆÅÐ¹»¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÁ°¤ÎÈ±·Á¡¢»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥·¥çー¥È¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡ÖÊªÍýÅª¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤«¸ª¤Î½Å²Ù¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤«¤¬¼è¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¿¤Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ±¤ò¿¤Ð¤·Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡Ö¥í¥ó¥°¤Î¹äÎÏ¤µ¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÂô¤¬È¿±þ¤·¤¿¡£
Instagram¤Ë¥á¥¤¥¯Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¹äÎÏ¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö3¡¢4Ç¯Á°¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¤È©¤¬¹Ó¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È1Ç¯¤«¤±¤ÆÈ©¤ò¥±¥¢¤·¤¿¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈþÍÆ¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢ÍÑÉÊ¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ÀµÚ¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¿Ö¤«¤ì¤ë¤È¡¢°û¤à¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖLypo-C(¥ê¥Ý¥·ー)¡×¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÈ©¤ËÅÉ¤ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÂô¤â¡ÖÀäÂÐ¤ËÇã¤¦¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
ÂçÂô¤¢¤«¤Í ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Æ85Ç¯8·î16Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÌÚÍË¥ì¥®¥å¥éー¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£
