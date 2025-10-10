プロeスポーツチーム「TIE」（ティーアイイー）が2019年以来6年ぶりに「BATTLEFIELD 6(TM)」でのTeamtageを公開
株式会社TIECLAN
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=j1KllEvsbhE ]
TIEは2012年より「BATTLEFIELD(TM)」から活動を開始し、本年で設立13年目を迎えました。
当初の活動チャンネルであった「TIE Cinema」では6年に渡り活動を休止しておりましたが、
10月10日、新たに発売される「BATTLEFIELD 6(TM)」にて新たなMontage作品を公開いたしました。
Battlefield 6 | "THE ORIGIN" Epic Sniper Beta Teamtage [TIE Cinema]
本作はTIE Ruを中心とした複数プレイヤー、TIE KANZENを中心とした複数編集者で構成されており、映画さながらのVFX、スナイパーを用いた圧巻のスーパープレイで構成されております。
「BATTLEFIELD(TM)でのスナイパー」という本来のTIEのイメージを取り戻し、
更なるブランドリフト、ApexLegends(TM)を含めた複数タイトルでの活動に専念して参ります。
※「TIE Cinema」 は母体であるコミュニティTake it Easyより分化する形で発足した日本のBATTLEFIELD(TM) モンタージュ動画制作チームで、 Founder/ManagerをTIE_Ruが務めております。
【株式会社TIECLAN 会社概要】
会社名：株式会社TIECLAN
所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル18階
代表者：森林 大河
事業内容：ｅスポーツチーム「TIECLAN」チーム運営事業ならびに関連事業
TIECLAN公式Web: https://tieclan.co.jp/
TIECLAN公式X: https://x.com/TIECLAN_