米Pitchfork「2025年 史上最高のラッパー」選出のMobb Deep（モブ・ディープ）が、ラストアルバム『INFINITE』を携えてカムバック

「ProdigyとHavoc、2人は史上最高のラッパーだ。Mobb Deep Forever！」― Nas

プラチナセールスを誇るHip-Hop界の伝説的ヒップホップデュオMobb Deep（モブ・ディープ）が本日、ニュー・アルバム『Infinite』(日本語訳：終わりなきもの) をMass Appeal Recordsよりリリース。米Pitchforkが「2025年 史上最高のラッパー」として選出した彼らにとって、本作は創設メンバーであるProdigy（プロディジー）の逝去後、グループとして初のフルアルバムとなる本作は、故人の未発表ヴォーカルとHavoc（ハヴォック）の緻密なプロダクションが融合し、時代を超える魂のこもった作品となっている。

アルバム『Infinite』は、Mobb Deepの文化的遺産へのオマージュであり、同時にその継承でもある。前作から17年、そしてProdigyの逝去からほぼ8年が経つ中、Havocは敬意と新たな情熱を胸に、クラシックなニューヨークの荒々しさと、深い内省的ソウルを融合させた。

本作には世代を超え、Nas（ナズ）、Raekwon（レイクウォン）、Ghostface Killah（ゴーストフェイス・キラー）、Big Noyd（ビッグ・ノイド）といったMobb Deepのファミリーを再結集するとともに、Jorja Smith（ジョルジャ・スミス）やH.E.R.（ハー）といった新世代のコラボレーターも迎え入れている。プロデュースはHavocとThe Alchemistが担当し、Mobb Deepらしいサウンドを軸に展開されている。

「Prodigyのヴァースを選ぶとき、まるで乞うような気持ちだった。俺にとって彼以上のMCはいない。彼の相棒でいられたことに感謝している」 ― Havoc

アルバムのリードシングルである「Down For You」（feat. Nas, Jorja Smith）は、『Infinite』の感情的なトーンを決定づけている。Havocの幽玄なプロダクションと鮮明なドラムに乗せて、Jorja Smithの表現力豊かなボーカルがコーラスを支える――「It hurts me to keep you in my heart. If being in love is my downfall, then I’ll be down for you.（あなたを心に抱くことが痛みになる。もし愛することが私の破滅なら、それでもあなたのために堕ちるわ」。この曲は、愛が時に引き起こす痛みを捉えつつ、Mobb Deepが弱さを力に変える力を映し出している。

「Mobb DeepとJorja Smithの組み合わせなんて誰も予想しなかっただろう。でも俺は意外なことをやるのが好きだ。彼女はすぐにこの曲を気に入ってくれて、完璧に歌い上げてくれた。彼女の声が曲にまったく新しい感情の層を加えてくれた」 ― Havoc

Mobb Deep - Down For You ft. Nas x Jorja Smith

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=NROwKJIw6Jc ]

Hidji World（ヒジ・ワールド）監督によるミュージックビデオは、楽曲の感情的深さを映像で表現。画面はHavoc、Nas、Jorja Smithのパフォーマンスと、若い看護師が複数の患者の涙を集め、その涙で豊かな庭を潤す場面とが交互に映し出される。この映像は、癒しと再生を象徴しており、痛みを成長へ、愛を新たな息吹へと変えていく様子を表現している。

デビューアルバム『The Infamous』の30周年を迎えるこの年にリリースされる『Infinite』は、Mobb Deepにとって最後の作品であり、グループとファンにとっての集大成であり、また一区切りの瞬間でもある。故Prodigyの遺した声を通じて過去から力を引き出し、本作は世代をつなぐ架け橋となり、Mobb Deepのレガシーが単に記憶されるだけでなく、進化し続けていることを示している。

『Infinite』は、Mass Appealによる“Legend Has It”キャンペーンの第4弾としてリリース。

同キャンペーンでは、Slick Rick、Raekwon、Ghostface Killah、Mobb Deep、Big L、De La Soul、そしてNas/DJ Premierの7組の伝説的アーティストたちの新作リリースを祝う企画の一環となっている。

Mobb Deep - Against The World

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5dbsmC72odo ]

Mobb Deep（モブ・ディープ）とは

ハヴォックと故プロディジー（2017年に他界）から成る２人組。Hip-Hop界で最も影響力のあるグループの一つであり、ニューヨークのクイーンズブリッジから登場し、赤裸々なリリシズムと耳から離れないプロダクションでイーストコースト・ラップシーンに新風を吹き込んだ。

1995年の名作『The Infamous』はゴールドディスクに認定され、「Shook Ones (Part II)」などの不朽のアンセムを生み出した。1999年のアルバム『Murda Muzik』からは「Quiet Storm」などのヒットが生まれ、Billboard 200のアルバムチャートで最高３位を記録、プラチナディスクを達成。数々のゴールド＆プラチナディスクを獲得し、何百万枚ものレコードを売り上げ、世代を超えて影響力を与え続けてきた彼らは、ニューヨークHip-Hopの礎として確固たる地位を築いてきた。2025年にリリース予定のニューアルバム『Infinite』により、彼らの物語は新たな章を切り開き、モブ・ディープの象徴である荒々しいエネルギーで過去と現在を結びつける。

Mass Appeal（マス・アピール） とは

文化を形成し、進化させる開拓者の視点でストーリーを伝えることを専門とするエンターテインメント企業。1996年以来、ポップカルチャーに影響を及ぼす新たな動きを記録し、今ではヒップホップを拡散する声であり、その影響力は拡大し続けている。コンテンツ、音楽、クリエイティブサービスの総合的な提供により、Mass Appealは最大限の威力と成果を生み出す。その多様性に富んだ思考は、敵や味方といった考えとは一線を画している。

リリース情報

Mobb Deep（モブ・ディープ）

ニュー・アルバム『Infinite』配信中

配信リンク：https://mobb-deep.sng.to/infinite

レーベル：Mass Appeal

Tracklist:

1. Against The World

2. Taj Mahal

3. Mr Magic

4. Look at Me (feat. The Clipse)

5. Score Points On A Gangster

6. Down For You (feat. Nas, Jorja Smith)

7. My Era

8. Pour The Henny ft. Nas

9. Gunfire

10. All Day

11. Black Knights (feat. Raekwon & Ghostface Killah)

12. Discontinued

13. Love The Way (feat. H.E.R, Nas)

14. The M. The O. The B (feat. Big Noyd)

15. We The Real Thing

■Music Videos：

「Down For You ft. Nas x Jorja Smith」https://www.youtube.com/watch?v=NROwKJIw6Jc

「Against The World」https://www.youtube.com/watch?v=5dbsmC72odo

