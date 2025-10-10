2025-2026シーズンも　「ENJOY!ウエルネス卓球」　開催決定

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ウエルネスパートナーであるイオンリテール株式会社との取組として、昨シーズンから実施するイベント「ENJOY!ウエルネス卓球」を今シーズンも実施することが、決定しました。





【「ENJOY!ウエルネス卓球」イベント内容】



◆ エンジョイ卓球マッチ

初心者から上級者まで小学生以上 誰でも参加可能の卓球ワンマッチ。11点マッチのガチンコ卓球勝負！勝者には景品を進呈！！

◆ 照井雄太Tリーグ卓球エンジョイコーチのエンジョイレッスン.

老若男女誰でも参加可能！T.LEAGUEコーチがお相手する卓球体験コーナー！

◆Ｔリーグ選手/コーチによるデモンストレーション＆選手/コーチと打てるスペシャル体験

Ｔリーグ選手/コーチのスーパープレイが見られるデモンストレーション。実際に選手/コーチと打ち合えるスペシャル体験コーナーも実施します！





現在、決定しました日程は、下記となります。参加者募集のお知らせなど、詳細については、後日発表します。【「ENJOY!ウエルネス卓球」開催スケジュール】2025年11月16日（日） イオンレイクタウン（埼玉県）2025年12月13日（土）14日（日） イオンモール佐野新都市（栃木県）2026年1月17日（土）,18日（日） イオン三好ショッピングセンター（愛知県）2026年1月31日（土）、2月1日（日） イオンモール茨木(大阪府）

★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。

