2025-2026シーズンも 「ENJOY!ウエルネス卓球」 開催決定
一般社団法人Ｔリーグ
Ｔリーグでは、ウエルネスパートナーであるイオンリテール株式会社との取組として、昨シーズンから実施するイベント「ENJOY!ウエルネス卓球」を今シーズンも実施することが、決定しました。
現在、決定しました日程は、下記となります。参加者募集のお知らせなど、詳細については、後日発表します。
【「ENJOY!ウエルネス卓球」開催スケジュール】
2025年11月16日（日） イオンレイクタウン（埼玉県）
2025年12月13日（土）14日（日） イオンモール佐野新都市（栃木県）
2026年1月17日（土）,18日（日） イオン三好ショッピングセンター（愛知県）
2026年1月31日（土）、2月1日（日） イオンモール茨木(大阪府）
【「ENJOY!ウエルネス卓球」イベント内容】
◆ エンジョイ卓球マッチ
初心者から上級者まで小学生以上 誰でも参加可能の卓球ワンマッチ。11点マッチのガチンコ卓球勝負！勝者には景品を進呈！！
◆ 照井雄太Tリーグ卓球エンジョイコーチのエンジョイレッスン.
老若男女誰でも参加可能！T.LEAGUEコーチがお相手する卓球体験コーナー！
◆Ｔリーグ選手/コーチによるデモンストレーション＆選手/コーチと打てるスペシャル体験
Ｔリーグ選手/コーチのスーパープレイが見られるデモンストレーション。実際に選手/コーチと打ち合えるスペシャル体験コーナーも実施します！
★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。
詳しくはこちら https://tleague.jp/connect/