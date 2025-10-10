NiZmir筋膜リリースガンが夏の疲れを解消！手が届かない背中もラクラクほぐす、シーズン限り40%OFF

株式会社カリスビューティー

デスクワーク、家事、トレーニング……。毎日、知らず知らずのうちに疲れが蓄積する「筋肉のコリ」。特に背中や肩甲骨まわりは、自分ではなかなか届かず、もどかしい思いをしていませんか？

エステや整体に通えれば理想ですが、時間も費用もかかるもの。

「だったら、自宅にプロ並みのケア環境を整えよう。」

その想いから生まれたのが、画期的な長柄デザインのNiZmir筋膜リリースガンです。手の届かなかった「あの部位」にまでアプローチし、日々の疲れをその日のうちにリセット。毎日を、軽やかに、アクティブに過ごすための必須アイテムとして、ぜひお試しください。

■ なぜ今、「長柄」が選ばれるのか？──3つの革新

●ついに克服した、「届かない」という悩み

従来の筋膜ガンでは、背中全体を満足にケアするのは困難でした。

本品の独自のロングハンドルは、ご自身の手だけで、首筋から腰まわり、さらには太ももの裏側まで、無理のない自然な姿勢で確実にリーチ。凝り固まった筋肉を、思いのままにほぐせます。

●深部に響く、パワフルかつ優しい性能

・ 10mmの深層振幅&最大3500回/分：表面だけでなく、筋膜の奥深くまでしっかりと刺激を届け、硬くなった筋肉を効果的にリリースします。

・ 22段階調整と3モード：心地よいリラックスから、ガンコな凝りへの本格アプローチまで、その時の体の声に合わせて細かく調整可能。

・ 45dBの低騒音設計：就寝前のリラックスタイムや、ご家族が隣でくつろぐリビングでも、気兼ねなくお使いいただけます。

●続けたくなる、考え抜かれた使い心地

・ プロ仕様の4種ヘッド：ピンポイント刺激の「先鋭型」、脊椎まわりの「U型」、広範囲の「平型」、筋肉をほぐす「ボール型」。目的に応じて使い分け、最適なケアを。

・ 一目でわかるLCD画面: 操作はワンボタン式。強度とモードを画面で確認できるので、迷いません。

・ 切れにくい大容量バッテリー：満充電で長時間使用可能。Type-C充電で、スマホと同じ感覚で手軽に充電できます。

■ こんなお悩みのある方に、特に試していただきたい。

・ 一日中パソコンと向き合うオフィスワーカー

・ 家事でたまる肩と腰の疲れを何とかしたい主婦（主夫）

・ 運動後の筋肉ケアを入念に行いたいアスリート

・ ご自身の健康と快適な毎日に投資したい全ての方へ

一日の終わりに、たった5分で、まるでプロのマッサージを受けた後のような、深いリラックスと軽やかな身体を手に入れましょう。

■ シーズン末感謝祭、ここだけの特別価格でご提供！

この秋のお疲れをリセットしたい方へ、シーズン限りの特別プライスをご用意しました。

シーズン末感謝祭期間：2025年10月10日（金）23:00 ～ 10月19日（日）23:59

通常価格：5,025円（税込）

▶ 感謝祭価格：4,200円（税込）

さらに！【記事限定クーポン】ご利用で

▶ 驚きの最終価格：2,999円（税込）！

クーポンコード：9REJHGTB

※1年間メーカー保証付き。数量限定の特別価格です。売り切れ前に、ぜひこの機会をご利用ください。

お買い求めはコチラ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F99D861D(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F99D861D)

毎日の健康習慣を、この一本から始めてみませんか。

■ 身体と向き合う、新しい時間。NiZmir

NiZmirは、美と健康を「特別なもの」から「当たり前の日常」にすることを目指しています。高性能でありながら手の届きやすい価格で、ご自宅でのセルフケアを革新し、お客様のより充実した日々をお手伝いします。

