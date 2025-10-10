上坂すみれさんをゲストに迎えておおくりした『三上枝織のみかっしょ！』10周年記念イベントの模様をご紹介!! 2部ではお酒を飲みつつ語り合いました♪

株式会社アニメイトホールディングス

三上枝織さんが近況報告をしたり、リスナーと一緒にまったり楽しみながら様々な企画を行っている映像番組『三上枝織のみかっしょ！』。番組開始から10周年を迎えた記念のイベントは、上坂すみれさんがゲストで初出演！ 古くからの友人であり、戦友でもある二人が語り合い、ファンと交流を楽しんだイベントの模様の一部をご紹介します。

【 期間限定でアーカイブ配信中：～2025年10月19日（日）23:59まで 】

[第1部] ⇒ https://live.nicovideo.jp/watch/lv348853703(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348853703)

[第2部] ⇒ https://live.nicovideo.jp/watch/lv348853765(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348853765)

三上枝織のみかっしょ！10（じゅっ）かっしょ！みんなといっしょ！

2010年10月4日から2015年10月2日まで文化放送超!A&G+で放送されていたラジオ番組『A&G NEXT GENERATION Lady Go!!』で、それぞれ担当の曜日でパーソナリティとして過ごしてきた三上さんと上坂さん。プライベートでも付き合いがある二人の呼吸はぴったり（?!）。奔放に暴れまわる三上さんと気兼ねなくツッコミを入れ続ける上坂さんの姿に、終始笑いがまきおこっていました。



オープニングでは、1部では三上さんが愛してやまない函館カール・レイモン様の創業100周年をお祝いしつつウインナーを頬張り、2部では一升瓶を傾けて日本酒を注ぎつつ昔語りをしました。

二人の初顔合わせは、Lady Go!!に上坂さんが加入してきた時のこと。「当時はまだ大学生で、出来るのはロシア語とテルミン以外なかった」と上坂さんは語り、テルミンの弾き語りをしたこと等、懐かしいエピソードを紹介。「Lady Go!!のリーダーだったなぁ。みかしーは『この人がいるから大丈夫』って存在」「みかしー（三上さん）は私が何言っても大丈夫な人なんです！」「永遠にしゃべれちゃう」と想いを伝え、昔から最近までのお話が色々と飛び出しました。

イベント特別コーナーは、第1部では『みかしーvs すみぺ かわいいデュエル！』、第2部では『すみぺといっしょ！10 感覚っしょ診断！』『三上枝織と上坂すみれの勘違い撲滅委員会！』を行いました。

第1部コーナー『みかしーvs すみぺ かわいいデュエル！』第2部コーナー『三上枝織と上坂すみれの勘違い撲滅委員会！』

『かわいいデュエル！』は、先攻後攻に分かれ、攻撃側は4つの『女子の可愛い仕草・言動』といったシチュエーションの中から1つ選び、防御側は相手が選んだカードを予測してブロックするゲーム。攻撃が通るか、防御ができるかで勝敗を決め、負けた側がそのシチュエーションを再現してくれるだけに大盛り上がり。あの手この手で大奮闘した三上さんも「すみぺちゃん可愛い！」と大興奮しました。

『10感覚っしょ診断！』では、「言われたら嬉しい言葉は？」等のお題に上坂さんが答え、それが1～10段階のどのランクの好きさの回答だったかを三上さんが当てる企画。そして『勘違い撲滅委員会！』ではリスナーの皆さんから送っていただいた恋愛エピソードに対し『脈ありor勘違い』を答える企画。三上さんと上坂さんの感覚の違いが非常に面白く、時折入れる上坂さんのツッコミも非常に冴え渡っていました。

ラストの企画ではいつも番組でやっているコーナーの特別版『ふつおた未満 裏スタンプ＆ゲストスタンプ！』を行いました。リスナーのみなさんが普段思った何気ないことに“ラジオスタンプ”を押して受けとめていますが、今回はこのイベントだけの特別版として、普段は言わない裏スタンプと上坂さんのボイスを使ったスペシャルスタンプをご用意しました。

エンディングでは「この後二人で呑みに行こう」と三上さんが上坂さんに約束を取り付けつつ、10年の歩みをかみしめて杯を乾かし、皆様に向けて心からのお礼をお伝えしました。

上坂すみれさん

「最近の私、ファンのみんなを弄ったり、後輩を『可愛い！可愛い!!』ってすることが多いので、今日のイベントみたいにワタワタすることはあまりないと思うんです。みかしーさんに全肯定してもらっていっぱい甘やかしていただきました（笑）。これからもプライベートでも仲良くして下さい。会場の皆様も本日は本当に、本当にありがとうございました」

三上枝織さん

「か～わいい～！すみぺちゃん可愛いよね、みんな!! 全肯定しちゃいますよね。します、絶対にしますよ（笑）。いや＝これ、第2部はお酒が入った私たちを素面の皆様から見てどうだったのかはすごく気になります（笑）。感想を番組宛にどうぞお願いします。皆様、10年の応援本当にありがとうございます。是非、今後の本放送もお聴き下さい！」

ファンに皆様をはじめ、様々な方々に愛され続けている『三上枝織のみかっしょ！』。今後の配信もどうぞお楽しみに！応援をどうぞよろしくお願い致します!!

◆番組情報◆

三上枝織のみかっしょ！

ニコニコチャンネルにて第1・第3木曜20時より1週間無料動画配信中！

番組ニコニコチャンネル会員はアーカイブ動画を何時でもお聴きいただけます。

●公式X ⇒ https://x.com/mikassho

●番組ニコニコチャンネル ⇒ https://ch.nicovideo.jp/mikassho2

◆グッズ通販◆

マリン・エンタテインメント公式通販にて『三上枝織のみかっしょ！10（じゅっ）かっしょ！みんなといっしょ！』の会場物販スペースで販売したグッズの通販を実施中！

【通販ページ】https://marine.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=102375&csid=32&sort=n(https://marine.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=102375&csid=32&sort=n)

アクリルプレートシークレット缶バッジUSBケーブル（巻取り式/3in1）10周年記念スクエア缶バッジブロマイドセットAブロマイドセットBブロマイドセットC最高っしょ！Tシャツ

◆イベント情報◆

三上枝織のみかっしょ！10（じゅっ）かっしょ！みんなといっしょ！

【開催日】

2025年10月5日（日）＊終了しました

【出演】

三上枝織／上坂すみれ（ゲスト）

【会場】

アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）

⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/

【著作権表記】

(C) MARINE ENTERTAINMENT