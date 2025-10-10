【ピラティス第三世代！？】暗闇系マシンピラティス「Beat Pilates」＆キックボクシングスタジオ「FORZA キックスタジオ」山口県初進出！

株式会社39

株式会社39（本社：山口県山陽小野田市、代表取締役：道祖悟史）は、この度山口県宇部市にあるショッピングセンター「ハローズ宇部ショッピングセンター」に、暗闇系マシンピラティス専門スタジオ 「Beat Pilates（ビートピラティス）」とキックボクシングスタジオ「FORZA キックスタジオ」の複合型フィットネススタジオをオープンいたします。

山口県への進出は初となり、さらにショッピングセンターへの出店も初めての試みとなります。お買い物ついでに気軽に立ち寄っていただける「お買い物ついでフィットネス」として、地域の皆様の健康をサポートしてまいります。





Beat Pilatesとは？



「Beat Pilates」は、日本初の暗闇系マシンピラティス専門スタジオです。薄暗いスタジオで、人気アーティストの楽曲に合わせてピラティスを楽しむ新しいスタイルを提供しています。

人目が気にならない暗闇空間

「運動が久しぶり」「運動が苦手」という方でも、周りを気にせずピラティスに集中できます。

人気アーティストの音源で行うレッスン

韓国の人気アーティストの楽曲に合わせたレッスン構成で、飽きずに楽しく継続できます。

女性専用の清潔な館内

安心して運動に取り組めるよう、女性専用スタジオとして運営しています。



店舗概要

Beat Pilates & FORZA キックスタジオ 山口宇部店

オープン日: 2025年11月1日(金)

所在地: 山口県宇部市大字妻崎開作860-1 ハローズ宇部モール敷地内

営業時間: 9:00~21:00（平日）、9：00～18：00（土日祝日）

アクセス: 西割バス停徒歩3分

事業内容:

Beat Pilates: 暗闇空間で行うマシンピラティスレッスン

FORZA キックスタジオ: キックボクシングフィットネスレッスン

FORZA キックスタジオ

【篠崎宇部市長出席】オープン記念イベント開催！

オープンを記念し、テープカットおよび記念セレモニーを開催いたします。

日時: 2025年11月1日(金) [イベント開始時間]11：30

場所: Beat Pilates & FORZA キックスタジオ 山口宇部店前

内容:

テープカット

篠崎宇部市長からのご挨拶

その他イベント企画



出席予定者

・篠崎圭二（宇部市市長）

・佐藤 利行（株式会社ハローズ代表取締役社長）

・八木 一郎（山口銀行長府ブロック支店長）

・吉野 達彦（合同会社FORZA 代表社員）

・道祖 悟史（株式会社39 代表取締役）

【報道機関・インフルエンサー向け】プレ体験会のご案内

新店舗のオープンに先立ち、メディア関係者、インフルエンサー、そして日頃お世話になっている皆様を対象としたプレ体験会を開催いたします。

■開催日時：2025年10月21日(火)

[体験会時間]10：00～21：00

■場所：Beat Pilates & FORZA キックスタジオ 山口宇部店

体験会では、実際のレッスンをご受講いただき、取材いただくことが可能です。

ご参加に際しての注意事項

練習中のインストラクターが担当するため、レッスンの完成度は完全ではありません。あらかじめご了承の上、ご参加をお願いいたします。

女性専用スタジオですが、取材の場合に限り男性の方もプログラムにご参加いただけます。

可能な方には、Googleビジネスプロフィールへの評価の記載をお願いしております。

当日、11月以降の本格的な体験レッスンもご予約いただけます。

体験時の持ち物:

ウェア（動きやすい私服でも可）

靴下

タオル

お飲み物

本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

株式会社39 担当：道祖 TEL：050-1731-9436 Email：satoshi.saya@asyou.llc