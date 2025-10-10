【大宮高島屋】新登場の味や開店55周年の企画品も特別に。「グルメのための味百選」開催！

株式会社高島屋

2025年10月15日（水）から10月21日（火）までの7日間、地下2階催会場にて、開店55周年を記念した特別催事「グルメのための味百選」を開催いたします。

「味百選」は、歴代の仕入れ担当者が全国津々浦々をめぐり、作り手の想いと向き合いながら、歳月をかけて美味の数々を集めてきた当社の歴史ある催です。

百貨店ならではのラインアップで各地の食材や食品、人気の名店が一堂に揃います。

美味い鮨は埼玉にあり！知る人ぞ知る名店がついに登場！

地元さいたまの知る人ぞ知る名店が百貨店初出展となります。

■仕込みの技に宿る、贅沢な味わい。

10月15日（水）～17日（金）3日間限定

すしやのたい悟[埼玉県上尾市］

手をかけた仕事が味に如実に現れる酢〆の“ひかりもの”は、若き主人自慢の一品。

上質な素材に丹念な細工を施し、風味と食感を立たせたネタは、いずれもシャリが

隠れるほど大ぶり。最初から最後まで鮨の魅力を存分にご堪能いただけます。

おまかせコース 15,000円（1人前、おつまみ6種・10貫）※写真はイメージです。※実際の提供はおつまみ6種・寿司10貫となります。 ⇒お席のご予約は大宮高島屋のHPより実施しております。

■妥協なき素材が生む、至福づくし。

10月18日（土）～21日（火）4日間限定

三笠鮨[埼玉県北葛飾郡松伏町]

特に天然魚とイクラへのこだわりは知られるところ。赤身など香りや脂の強いネタには赤酢、白身やひかりものには白酢と、２種のシャリを使い分け、一貫一貫それぞれの旨さを際立たせています。繊細にして圧巻の仕事をご賞味ください。

おまかせコース 20,000円（1人前、12貫）※写真はイメージです。 ⇒お席のご予約は大宮高島屋のHPより実施しております。

埼玉新登場のグルメが登場

■香り高い摘みたてのおいしさ。

売茶 中村[京都府 宇治市]

手揉み煎茶（10ｇ）3,500円〈数量限定品〉

丁寧に手摘みし、７時間かけて手揉みをした希少な茶葉を初お披露目。まろやかさと爽やかさを併せ持つ、味わいをお楽しみいただけます

■自慢の近江牛のスペシャリティ。

近江牛・和牛専門 寛閑観[滋賀県近江八幡市]

近江牛ローストビーフ 山椒たれ仕立て（250ｇ）6,480円

近江牛の赤身をじっくり焼きあげ、醬油ベースの甘辛いタレに漬け込んで、山椒で清涼感を演出。濃厚で芳醇な味わいを楽しめます。

■逗子で人気。迫力オムレツサンド。

SUNDOWNER 東京オムレツ[神奈川県逗子市]

鎌倉ロースハムとチーズのオムレツサンド（1セット・2切）1,699円

オムレツを楽しめるよう薄切りパンを使用。トロトロ卵と塩味控えめなチーズ、ハムとのバランスが調和し、ボリュームも満点です。

■浅草で行列のおにぎりがコラボ出店。

おにぎり浅草宿六×マルト [東京都台東区・福島県いわき市]

おにぎり（北海道産塩いくら）（1個）1,080円

東京・浅草のおにぎりの人気店［おにぎり浅草宿六］と、おにぎりが評判の福島いわきの［マルト］がコラボ。北海道産塩いくらをはじめ、６種の具材をご用意。握りたての

ほんのり温かなおいしさを楽しめます。

■東京・湯島のカフェが登場。

自家焙煎珈琲みじんこ[東京都文京区]

プリン（2段）珈琲セット（1人前）1,800円

湯島の自家焙煎珈琲店の人気メニュー“超硬め”の濃厚プリン。キャラメリゼしたほろ苦い珈琲カラメルが絡まった味わいは別格です。

■卵専門店が作るシュークリーム。

eggg cafe[東京都国分寺市]

平飼い卵のシュークリーム（1個）432円

自社ブランドの卵を使った濃厚カスタードクリームと、クッキー食感のシュー皮との相性抜群。大きめのサイズ感で大満足の一品です。

大宮高島屋開店55周年を記念した企画品もご用意

■周年を彩る、今だけのデザイン。

和三盆 羽根さぬき本舗[香川県東かがわ市]

薔薇の花わさんぼん（19個入）1,944円

創業220年を超える老舗が手がけた薔薇形の和三盆。コーヒーや紅茶に添えれば、ティータイムをおしゃれに演出します。

■近江牛の名店とのコラボレーション。

大徳寺 さいき家[京都市北区]

近江牛ローストビーフ ちらし（１折）3,240円

滋賀の名店「寛閑観」の近江牛ローストビーフと京都のだし巻き玉子を楽しめるスペシャルコラボ弁当です。