【ルイ・ヴィトン】メンズ・コレクション「LV SKI」のルックビジュアルを公開

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、メンズ・コレクション「LV SKI」のルックビジュアルを公開しました。

ルイ・ヴィトンのメンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスが構想した「LVERS(LV バーズ)」のフィロソフィー。ルイ・ヴィトン メンズの世界観の中心にあり、メゾンが誇る卓越性と品質によって結ばれた多様なグローバルコミュニティの精神を再定義するこの理念には、スキーを楽しむというライフスタイルも深く根付いています。今年の「LV SKI」コレクションでは、本コレクションの継続的なテーマであるスキーウェアと普段着の融合がさらに進化。メンズ・スタジオの表現の中核となるダンディズムの精神を吹き込み、高性能なスポーツウェアに、サートリアル(仕立て)のコードを融合させています。

本コレクションには、スポーツウェア業界のサヴォアフェール(匠の技)とテクニカルな専門知識に基づいて製作された、本格的なスキーウェア12点が含まれます。最適なパフォーマンスを追求したデザインには、防水や撥水加工を施した素材を使用。通気性に優れたディテールや防水加工を施した留め具、スマートフォンやスキーマスク用の防護コンパートメント、スノーボード用のブーツとフックを固定するためにトラウザーに一体化されたBOAシステムも備えています。LV タータン・ピクセル モチーフを施したスキースーツは、高地での定番アイテムとダンディズムを象徴する伝統的なパターンが融合し、テクニカル素材にLV カーシブ シグネチャーをあしらったスキースーツは、普段着のデニムと錯覚する佇まい。スキーウェアの原則に基づく撥水加工を施したジャケットは、カジュアルなベージュのコーデュロイジャケットを想わせます。

アウトドアやトレイル用のワードローブの要素を取入れたゲレンデ以外のシーンで活躍するウェアにも、防水や撥水加工を施したテクニカル素材、取外し可能な袖やトラウザーのレッグ部分、ダイナミックなストラップベルトなど、スキーウェアの機能性が取入れられています。シンプルなパッカブル構造の異素材ミックスのウインドブレーカーやパフォーマンストラウザーは、アルペンウェアに必要な機能性と洗練されたデザインが融合。この既存の枠にとらわれない精神は、ファーエフェクトジャケットやニットブルゾンといった、ラグジュアリーかつカジュアルなアフタースキースタイルにも息づいています。高度なサヴォアフェールを駆使したシアリングのトラッカージャケットやミンクのボンバー、カシミヤブレンドのコート、モノグラム・フラワーをあしらった心地よいニットウェアなど、卓越したアフタースキーのシルエットには、力強いダンディなエネルギーが宿っています。

アクセサリーには、スキーウェアとしてのみならず普段使いにも最適な、シグネチャーのブラックフリース素材のビーニーに加え、シェニールブークレ素材の「ビーニー・LVクラッシュ」や、レトロなスキー・モチーフをあしらった揃いのスカーフが登場。モノグラムをプリントしたシアリングのスカーフには、レザーグッズやシューズのモチーフが。「LV イエティスノーブーツ」は、インターシャシアリングのモノグラムやメタリックなガンメタルカラーのバージョンで再登場します。オールブラックのハイドロレザーの「LV リミックス ハイキングブーツ」、ふんわりとしたウールのシューレースがあしらわれているシアリング素材の「LV トレイナーマキシスニーカー」も。エンブレマティックなトランクのヘリテージから着想を得た「LV フロスト・スキーマスク」は、ベージュ＆ブラウンまたはブラック＆ホワイトで展開され、交換可能なダミエとプレーンのレンズで多彩なルックを楽しめます。

そのほかにも、普段使いのメンズ・ウェアと高性能なスキーウェアを融合させるというアイディアから着想を得たトロンプ・ルイユ(騙し絵)風にデニムを表現したナイロンのバッグが登場。同じ素材で、ファスナーポケットやタイトフィットするフードフラップで機能性を高めたバックパック「クリストファースポーツ」や「ラッシュ・バムバッグXL」も展開し、いずれにも伝統的なヌメ革のディテールが施されています。輝きのある表面がアルプスの雪景色を連想させるメタリックなガンメタルカラーのPVCバッグのラインナップには、モノグラムのエンボス加工が施されたバックパック「クリストファー・カーゴ」やバッグ「キーポル・バンドリエール 25」、「ショッパー・トート」が揃います。

「LV SKI」コレクションは、2025年10月16日(木)の発売に先駆け、10月15日(水)までルイ・ヴィトン公式サイトにて先行予約受付中。

PHOTO CREDIT：Jonathan Frantini

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。