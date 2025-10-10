アプリ応募で山崎・白州・響が当たる！ 多様なお酒に対応したテイスティング記録アプリ「ボトルノート」をリリース その一杯を、思い出に。

「ボトルノート」について

株式会社Avec

株式会社Avec（代表取締役：清水正明）は、お酒記録アプリ「ボトルノート」を正式リリースしました。 ボトルノートは、ユーザーが飲んだお酒を写真と共に記録し、味わいや香り、飲んだシーンを細かく残せるテイスティングアプリです。ウイスキー・ワイン・日本酒・焼酎・泡盛・ビールなど、多様なジャンルに対応しています。

iOSダウンロードはこちら :https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%81%8A%E9%85%92%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E8%A8%98%E9%8C%B2/id6748201473Androidダウンロードはこちら :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avec.bottlenote

リリース記念キャンペーン開催中！

「ボトルノート」のリリースを記念して、2つの豪華キャンペーンを実施しています。

キャンペーン１.：X（旧Twitter）フォロー＆リポストで応募

ボトルノート公式アカウント（@bottlenote_app(https://x.com/bottle_note_app)）をフォローし、対象ポストをリポストするだけで応募完了！ 抽選で 10名様に「サントリー角瓶」 をプレゼント。

対象ポスト：https://x.com/bottle_note_app/status/1963944945070354587

キャンペーン２.：アプリから応募でさらに豪華賞品

アプリ内の応募フォームから参加すると、抽選で以下の国産ウイスキーが当たります。

- 山崎- 白州- 響

ぜひ人気ウイスキーをゲットしてボトルノートで記録してみてください！

詳しくはこちら :https://www.bottle-note.net/news/efy0u957t1d

※キャンペーン期間：2025年11月30日（日）まで

アプリの主な特徴

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_8Q4r1_IRA0 ]📸 写真と共にお酒をその場で記録

飲んだ時の印象を、写真とともに直感的に記録。お気に入りの一本を簡単に振り返ることができます。

🤖 AIを用いたラベル認識機能を搭載

お酒のラベルを撮影するだけでAIが自動的に銘柄を識別。検索や入力の手間を省き、スムーズに記録できます。

テイスティング情報を細かく記録

飲み方、味わい、フレーバー、余韻、飲んだシーンなどを細分化して記録可能。自分好みのお酒を分析・再発見できます。

🧩 様々なお酒のジャンルに対応

ウイスキー、ワイン、日本酒、焼酎、泡盛、ビールなど、多様なカテゴリーを1つのアプリで管理。ジャンルごとの複数アプリを使い分ける必要はありません。

🔍 検索機能で新たなお酒を出会う

検索機能では、よく飲まれているお酒やカテゴリー別にお酒を検索することができ、他のユーザーの評価やテイスティング記録が閲覧可能。新しいお酒との出会いを広げます。

ユーザーの声

「これまでワイン、日本酒、ウイスキーで別々に記録していたのが、ボトルノートでひとつにまとまりました。私は飲んだお酒を詳細に記録したいタイプなのですが、このアプリだとテイスティングやフレーバーをボタンを押すだけで記録できるので以前より手間が省けました。ラベルを撮るだけで自動登録されるのも便利ですし、アプリのデザインもおしゃれで、新しいお酒を飲むたびにアプリの記録が増えていくのが嬉しいです。」

ー 30代・男性

ユーザーの使用例 - 記録一覧ユーザーの使用例 - メモユーザーの使用例 - テイスティング

今後の展望

今後はSNS機能を搭載し、他のユーザーとお酒の記録を共有できるようになります。 ユーザー同士が感想を交換し合い、新しいお酒に出会える“お酒好きのためのコミュニティ”を目指しています。

AIアーキテクチャー

AIアーキテクチャー図使用しているAI技術

🪏 物体検出（YOLO + TFLite）

スマホのカメラがラベルやボトルの位置を自動で見つけます。軽量化されたTFLiteモデルを使っているので、ネットがなくても動きます。

👀 文字認識（Google OCR）

ラベルの文字（銘柄名・酒造名など）を読み取ります。

👩 意味理解（CLIPベクトル化）

画像と文字の特徴を数値化して、「似ているお酒」や「同じブランドの別商品」などを関連付け。

👑 リラキング（ChatGPT API）

ChatGPT APIを使って、スコアリングで上位だった候補を再度リランキングします。

代表コメント

「ボトルノートは“飲む時間をもっと豊かに”という想いから生まれました。 自分の好みを知り、お気に入りのお酒と出会うことで、日常の一杯が特別な体験になる。 そんな体験を多くの人に届けたいと考えています。」

- 株式会社Avec 代表取締役 清水正明

「ボトルノート」FAQ

Q1. どんなお酒に対応していますか？

A. ウイスキー・ワイン・日本酒・焼酎・ビール・泡盛に対応しています。

Q2. 無料で利用できますか？

A. はい、無料でご利用いただけます。プレミアムプランだと広告なしでより快適にご利用いただけます。

Q3. iOS / Android 両方対応ですか？

A. はい、両方対応しております。

アプリ概要

アプリ名：ボトルノート

提供：株式会社Avec

対応OS：iOS / Android

価格：無料（一部有料機能あり）

リリース日：2025年8月

公式サイト：https://www.bottle-note.net/