オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下オムロンヘルスケア）は、JSR株式会社（本社：東京都、代表取締役・CEO・社長執行役員：堀 哲朗、以下JSR）が展開する「Heartnote®（長時間ホルター心電図解析サービス）事業」を当社へ承継する契約を締結しましたのでお知らせします。事業承継の効力発生日は2026年1月1日(木)を予定しています。

■事業承継の要旨

・対象：JSRのHeartnote®事業

・事業承継契約締結日：2025年9月29日

・事業承継（クロージング）予定日：2026年1月1日

当社の心電事業では、家庭で心電図を記録できるデバイスやサービスの展開や、心疾患リスクを伝える啓発活動に取り組んできました。今後は、JSRの「Heartnote®事業」で培われた心電計および心電図解析などのノウハウを承継し、日本における心電事業領域を医療機関での診断、治療領域まで拡大します。そして、一人でも多くの患者および医療従事者を支援できる包括的なビジネスモデルを創出することで事業ビジョンである「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」の実現を加速します。

■JSR 会社概要