新たな伝説が生まれた「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～」公式レポート！配信延長と同時視聴会も決定！

アニソン×ダンスというユニークなスタイルで人気を集め、今年で活動18周年を迎えるオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ（以下、RAB）」が10月4日（土）、東京体育館でワンマンライブ「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～」を開催しました。

動画配信プラットフォームZ-aNでは3時間半に及んだ彼らのライブを会場より生中継！

ゲストには fhana、喜矢武 豊（ゴールデンボンバー）、RHYMESTER らが登場するなど、まさに「マスターピース（最高傑作）」の名にふさわしいライブとなり、コメント欄も満員の会場に負けない盛り上がりを見せていました。今回はそんな RAB のライブの模様をレポートします。

■東京体育館がペンライトの輝きに包まれた！

闇に包まれた会場にペンライトが輝き、Queen『We Will Rock You』に合わせて手拍子が鳴り響く――。期待感に満ちたオープニングから一転、ライブの幕開けとなったのは「稲川まさし」に扮したムラトミが「9人のオタクたち」として RAB メンバーを紹介する映像でした。ユーモラスな演出に会場とコメント欄が沸く中、妖怪の出で立ちで登場した RAB は、REAL AKIBA BAND の演奏と共に『妖怪ランデブー』を熱唱。会場とコメント欄のボルテージが一気に高まる中、『おジャ魔女カーニバル!!』『君じゃなきゃダメみたい』『ようこそジャパリパークへ』と次々に人気曲を披露していきました。

ここで登場したのは、ゲストの fhana。towana が歌う『青空のラプソディ（feat. fhana）』に合わせて ROOTS がダンスし、そこに kevin mitsunaga も参加して一緒に踊るという驚きのコラボレーションに会場も視聴者も大盛り上がり。「混ざったかわいい！」「なんてハッピーなんだ…」「かわいいが渋滞してる」といったコメントが流れていました。

また、RAB と fhana のトークでは、佐藤純一がこの日脚の靭帯を怪我していたことが判明。「新大阪駅の新幹線ホームでただただくじいて…」と話す佐藤に、昨年同じく脚の靭帯損傷を経験したとぅーしが「ブレイクダンスと駅、同じくらい危ないんで」とフォロー。これに佐藤が「これは神様がもう踊らなくていいんだよって言ってるのかも」とおどけて返すなど、仲の良さがうかがえる掛け合いを披露していました。

ここでトークは、RAB と fhana が映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』オープニング主題歌『涙のパレード』公式 MV で共演を果たした話題に。両者の関わりは、2017年に『青空のラプソディ』の“踊ってみた”動画を ROOTS が公開したところから始まっており、8年を経て実現した公式コラボ。とぅーしも「個人的な話ですが、高校生のころから見ていたメイドラゴンの MV に出ることがあるなんて」と感無量の様子でした。

この流れで fhana が披露するのは、もちろん『涙のパレード』。REAL AKIBA JUNIORZ のメンバーも白の衣装に赤い傘という印象的な姿で加わり、RAB が振り付けたダンスを全員で披露しました。

■ゴールデンボンバー・喜矢武 豊が登場！ カオスなステージに大盛り上がり

ここで雰囲気は一変。龍やネスがソロでダンススキルを見せつけたかと思えば、コンビによる『Plazma』で会場をさらに盛り上げていきます。あえて“オタク”から離れた雰囲気をスパイス的に差し込んだ後、突然始まる『かわいいだけじゃだめですか？』で急旋回。曲名のとおり、かわいい衣装に身を包んだゾマとかじゃない! が姿を見せ、RAB メンバーも加わって一気にステージが華やかな雰囲気に。

そこに登場したのが、ピンクのドレスにド派手メイクのゴールデンボンバー・喜矢武 豊。あまりの衝撃にコメントも「すごいとこで出てきたｗ」「きゃんさんここ！？」「カオスｗｗｗ」と加速していきます。

“かわいい”にあふれたステージは『愛(ハート)スクリ～ム！』『わたしの一番かわいいところ』と続き、『テクノブレイク』ではそのままの衣装で世界レベルのダンステクニックを披露。“かわいい”と“かっこいい”を融合させた異質なパフォーマンスは、まさに RAB の真骨頂。「この格好のままｗ」「かっこかわいすぎる…！」「やばい、違和感なく見えてきたｗ」とコメントも盛り上がりを見せました。

これで終わらないのが RAB のライブ。なぜか『鬼滅の刃』の煉獄さんコスプレで再登場した喜矢武 豊や、猗窩座コスプレの kevin がステージに飛び出し、RAB のダンスと共にカオスな空間が広がっていきます。

「わたくしもなぜこれをやってるかはわかりませんが」と戸惑いながら、「リアルエアーバンドボーイズです！」と挨拶した喜矢武 豊。RAB との軽快なトークで会場を盛り上げ、「我々エアーバンドなんですが、生演奏でやらせてくれるらしいんで」と『女々しくて』に突入……するはずが、なぜか楽器を放棄してステージに集まる REAL AKIBA BAND メンバーたち。「どうした？ 疲れちゃった？」と戸惑う喜矢武 豊を尻目に『女々しくて』が BGM として流れ始め、出演者全員によるダンスが始まります。

この演出にコメントも「おもしろすぎｗｗ」「せっかくのバンド隊の無駄遣いｗｗ」「なにこの空間ｗｗ」とヒートアップ。さらに、喜矢武 豊が RAB から教わったというブレイクダンスを披露し、会場からは大歓声が上がっていました。

■“伝説”との共演が実現！ RHYMESTER からの熱いメッセージ

その後も、REAL AKIBA BAND による『ジョジョ～その血の運命～』、そしていつもの衣装に戻った RAB メンバーが『インキャダンス』『底辺ディスコ』『散財サンバ』『メンタルブレイクダンサー』などを立て続けに披露し、会場の熱気は最高潮に。

中盤の MC パートでは18周年に触れ、「早いもんですわ」と感慨深げな ROOTS メンバー。「みんなのおかげで新しいチャレンジができています」と けいたん が感謝を伝えると、マロンが「18年で積み重ねた変化、俺たちの進化の一つ」と RAB ESPICE を紹介し、『アオとキラメキ』へ。続く『第ゼロ感 × HEAVEN'S RAVE（Mashup）～晴天』では ROOTS とのダンスバトルという熱い展開を見せ、コメントも「バトルすご！」「エモすぎ！」と大興奮でした。

そして終盤。登場したゲストは RHYMESTER。「我々ベテランヒップホップグループ・RHYMESTER がなぜここに呼ばれてきたか。それは REAL AKIBA BOYZ と俺たちには同じ血液が流れているからです。その血液とはヒップホップですよ」と熱く語る宇多丸に、会場も沸き立ちます。

RAB も加わって披露された夢のコラボレーション。大先輩との共演に、けいたんは「ゼロ番目の先輩って呼んでいて、（RHYMESTER）にまずお願いに上がらないとやっちゃだめだなと思って」と大興奮。この異色の共演に宇多丸は、「彼らは B-BOY やってて、同時にアニメや漫画、オタク文化が好きで、それを融合させた自分たちのヒップホップをやろうとして。最初は理解されなかった中で自分たちのスタイルを貫いて東京体育館を満杯にしている。それは俺たちがやってきたことでもあるんです。自分たちのカルチャーを誇りを持ってやり続けたからこそ。どっちが勝った？ この景色を見ればわかるでしょ」と熱いメッセージを送りました。

数々の豪華ゲストとのコラボも実現した「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～」。RAB にとっても、ファンにとっても、記念碑的なライブになったことは間違いありません。

多数のコメントが寄せられるなど大きな盛り上がりを見せた配信。Z-aN の配信品質は業界でもトップクラスとあって、視聴者からも「にしてもめっちゃ画質良い。汗まで見える」「音が良すぎて臨場感はんぱない」「とても見やすくて快適な配信環境でした！」といった声が寄せられていました。

さらに「もっと見たい！」という多くの要望に応え、「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～」のアーカイブ配信延長が 10月19日（日）まで決定！ ぜひチケットをご購入のうえ、アーカイブ配信をお楽しみください。加えて、10月14日（火）には RAB メンバーによる同時視聴会の開催も緊急決定。同時視聴会の詳細は REAL AKIBA BOYZ の YouTube チャンネルもしくは公式 X を要チェック！

■配信概要

＜アーカイブ配信期間＞

2025年10月19日（日）23:59 まで（配信期間中見放題）

＜出演＞

REAL AKIBA BOYZ／REAL AKIBA JUNIORZ／REAL AKIBA BAND

超コラボ Guest Vocal & Artist：RHYMESTER／fhana／喜矢武 豊（ゴールデンボンバー）

＜オンライン配信チケット＞

販売期間：2025年10月19日（日）19:00 まで

https://www.zan-live.com/live/detail/10676

REAL AKIBA BOYZ

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。さらに「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、後輩の育成にも尽力している世界唯一のダンスアーティスト。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、Googleオフィシャルイベント「YouTube FanFest World Wide」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。さらに世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」にも連続出演、SnowMan佐久間大介の楽曲＆MV参加をはじめ、ダンスアーティスト史上初となる「THE FIRST TAKE」にも出演をするなど、アーティスト/YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2025年９月には４度目のメジャーデビューという謎の経歴をひっさげ、オリジナル・カバー曲含め全１４曲収録のフルアルバム「ぼくらのマスターピース」をSACRA MUSICよりリリースを予定。

REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:

https://www.youtube.com/@realakibaboyz

公式X (旧Twitter)：

https://x.com/RAB_CREW

Instagram:

https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/

