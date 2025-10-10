ClariS、待望のセルフカバー曲「コネクト -season 03-」Music Video公開！10月11日(土)0時より先行配信もスタート！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ


「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーを務める3人組ユニットClariS。先日、12月10日(水)に「魔法少女まどか☆マギカ」にフォーカスしたコンセプトEP「リンクス」を発売することが発表されたが、本日その収録曲「コネクト -season 03-」のMusic Videoが公開された。TVアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」オープニングテーマとして2011年2月にリリースされた「コネクト」は、ストリーミング総再生回数が7,000万回を突破し、日本のみならず海外からも多くの人に愛され続けている楽曲だ。




今回の「コネクト -season 03-」は新体制による新録されたセルフカバー楽曲で、3人組ならではの3声のハーモニーがより印象的な楽曲に仕上がっている。(「コネクト -season 03-」は、この後10月11日(土)0時より先行配信がスタート。)


Music Videoでは、それぞれの「自分の居場所」でベールを纏っている3人のメンバーが、光に導かれるように歩み出し、クララの待つ場所にたどり着き３人が出会うといった、まさに新体制のClariSを象徴するストーリーが展開されている。


光の中での洗練されたビューティーなダンスLIP、夕映えに照らされる壮大なLIPシーン、透明感あふれる衣装やMusic Videoの世界観にも大注目して、ぜひご覧いただきたい。




また、Music Video公開を記念して、「MVスクショキャンペーン」の開催も併せて発表されている。お気に入りシーンのスクリーンショットをSNSにて投稿すると、抽選で素敵なプレゼントがもらえるといったプレミアムな施策になっており、ぜひこちらのキャンペーンの詳細もチェックいただき、奮ってご応募いただきたい。




さらに、コンセプトEP「リンクス」に収録される新曲「リンクス」(「魔法少女まどか☆マギカ」インスパイアソング)は、10月20日(月)0時より先行配信がスタートするとのこと。10月20日(月)はClariSのデビュー15周年記念日ということで、「ClariS 15周年記念 生配信特番」の配信も控えており、当日は5周年記念ならではの発表も予定しているとのことで、こちらの特番もお楽しみに。




そしていよいよ明後日10月12日(日)から、待望の『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』の放送が「日5」枠にてスタートする。ぜひ放送を楽しみにお待ちいただきたい。



【最新ニュース情報】


★ClariS「コネクト -season 03-」Music Video公開！


「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーを務めるClariS。


セルフカバーシリーズ第4弾「コネクト -season 03-」のMusic Videoが公開！



■「コネクト -season 03-」Music Videoはこちら


https://youtu.be/eNvD-D6Gw6c




★10月11日(土)0時より「コネクト -season 03-」先行配信スタート！


■配信先一覧


https://ClariS.lnk.to/Connect_season03


※URLは10月11日(土)0:00より有効


※配信時間はストアによって多少前後する可能性がございます



★「コネクト -season 03-」MVスクショキャンペーン開催！


キャンペーン告知投稿に添付されている画像に必要事項を書き込んで、ハッシュタグ「#コネクト03推しショット」をつけてXに投稿してくださった方の中から、抽選で5名様に【MVオフショットデジタルブロマイド】をプレゼント！



■対象楽曲


「コネクト -season 03-」Music Video


ご視聴はこちら：https://youtu.be/eNvD-D6Gw6c




■プレゼント内容


抽選で5名様に【MVオフショットデジタルブロマイド】をプレゼント




■応募期間


2025年10月10日(金)20:00～10月24日(金)23:59




■応募方法


1.　ClariS公式Xアカウント(@ClariS_Staff)をフォロー


2.　YouTubeでClariS「コネクト -season 03-」Music Videoを視聴し、お気に入りシーンのスクリーンショットを撮影


3. ClariS公式Xアカウント(@ClariS_Staff)より投稿されている、キャンペーン告知投稿に添付されている画像に、【スクリーンショットした画像】と【推しコメント】を書き込んで、MVのURLとハッシュタグ「#コネクト03推しショット」をつけてポスト！


※キャンペーン期間中はご自身のアカウントを公開状態にご設定の上ご参加ください。



▼キャンペーン告知投稿 添付画像




■当選連絡


当選された方にのみ、ClariS公式Xアカウント(@ClariS_Staff)よりDMにてご連絡いたします。必ず対象アカウントをフォローし、DMを受け取れる状態にしてください。


また、当選結果のお問い合わせはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。




▼詳細はこちら


https://www.clarismusic.jp/news/archive/?577896



★新曲「リンクス」 (「魔法少女まどか☆マギカ」インスパイアソング)


12月10日(水)発売 コンセプトEP「リンクス」に収録される新曲「リンクス」(「魔法少女まどか☆マギカ」インスパイアソング)が


10月20日(月)0時より楽曲配信リリースされることが決定。




■新曲「リンクス」


10月20日(月)0時より配信スタート！



【最新リリース情報】


★12月10日(水)発売　ClariSコンセプトEP「リンクス」


完全生産限定盤[CD＋BD]　　VVCL-2832～2833　　5,500円(税込)


※LPサイズ大型ジャケット仕様




[Disc 1] (CD)


１. コネクト -season 03-　※新録　　　　


TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』オープニングテーマ


２. ルミナス -season 03-　※新録　　　　　


劇場アニメ『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ「前編」始まりの物語』主題歌


３. カラフル -season 03-　　　　　　　　　　


劇場アニメ『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ「新編」叛逆の物語』主題歌


４. リンクス ※新曲


『魔法少女まどか☆マギカ』インスパイアソング




[Disc 2] (BD)


収録内容は追ってお知らせいたします。




【ご予約はこちら】


ClariSコンセプトEP「リンクス」


https://claris.lnk.to/1210EP




【ニュース情報】


■「魔法少女まどか☆マギカ × ClariS Links collabo cafe」 開催決定！




魔法少女まどか☆マギカ × ClariS


『Links』をテーマにした、


音楽と食が奏でる、


魔法のようなコラボレーションカフェを開催！！


詳細は追って発表しますのでお楽しみに♪




■開催期間


11月12日(水)～12月14日(日)



■開催場所


and GALLERY有楽町店 / and GALLERYなんば店 / and GALLERY名古屋2号店




【and GALLERY公式HP】


https://and-gallery.com/



■10月20日(月) 「ClariS 15周年記念 生配信特番」配信決定！


ClariS 15周年を記念して、10月20日(月)ニコ生にて生配信特番の放送が決定いたしました。


15周年記念特番ならではのスペシャルなトーク、企画をお届けします！


さらに、本編終了後animelo+チャンネル会員限定のアフタートークもありますので、ぜひお楽しみに！





【ClariS 15周年記念 生配信特番 supported by animelo】


日程：10月20日(月)


出演：ClariS


MC：冨田明宏


時間：20:00～21:30


　 ※21:00~21:30は、animelo+会員限定コーナー


URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348855159


アーカイブ期間：2025年11月9日(日)23:59まで　※何度でも視聴可



【イベント情報】


■10月19日(日) 「マチ★アソビ Vol.29」に出演！


10月18日(土)、19日(日)に徳島県徳島市で開催される進化型アニメイベント「マチ★アソビ Vol.29」にCariSの出演が決定！ClariSは10月19日(日)の「マチ★アソビ SPECIAL LIVE」（藍場浜公園ステージ）にて18:00～出演予定。




「マチ★アソビ Vol.29」


開催日：2025年10月18日(土)、19日(日)




【マチ★アソビ SPECIAL LIVE】


出演場所：藍場浜公園ステージ


※ClariSは10月19日(日)18:00～出演予定


https://www.machiasobi.com/




■11月8日(土)アニメイトガールズフェスティバル2025


アニメ・コミック・声優・グッズ・乙女ゲーム・コスプレなど“乙女のためのすべて”が集まる池袋の大型イベント『アニメイトガールズフェスティバル2025』。2025年11月8日(土)池袋・サンシャインシティ 噴水広場にて開催される『「魔法少女まどか☆マギカ」ステージ ～マジカルタイム！～ 』に、ClariSの出演が決定！




【アニメイトガールズフェスティバル2025（略称：AGF2025）】


『「魔法少女まどか☆マギカ」ステージ ～マジカルタイム！～ 』


日程：2025年11月8日(土) 16:50～17:30


※ABEMA にて無料配信も予定


場所：池袋・サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）


出演：ClariS ほか


https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025



【ClariS Profile】




ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティストClariS。


現在までに、29枚のシングルと4枚のミニアルバム、１枚のEP、7枚のオリジナルアルバム、またベストアルバムリリースと精力的に


活動し、多くのアニメタイアップ作品を担当している。




アニメ専門音楽雑誌「リスアニ！」がClariSの楽曲を付録CDとした特集を敢行。それを見た「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」のアニメプロデューサーが目をつけ、TVアニメオープニングテーマに新人ながら大抜擢され2010年10月にシングル「irony」（TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OP）でメジャーデビュー。以降「学業優先」]を理由に、素顔を公開せずに活動を行う。


2011年2月にリリースされた2ndシングル「コネクト」では、強力なTV アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」のOPテーマを担当し、


後にストリーミング再生7,000万回を突破する、海外でも絶大な人気を誇るClariSの代表曲となる。2014年6月にリリースとなった3rdアルバム「PARTY TIME」をもってメンバーのアリスが卒業。




2014 年11月 アニメ専門音楽雑誌「リスアニ！」vol.19 で新メンバーにカレンを迎えることが発表され、


ClariS は新たな一歩を踏み出す。


2020年10月には、メジャーデビュー10周年を迎え、謎のベールに包まれていたClariSがキャリア初の配信ライブで素顔を明かすと大きな話題を呼んだ。2022年には、6枚目となるフルアルバム「Parfaitone」（パルフェトーン）の他、TVアニメ「リコリス・リコイル」OPテーマとなったシングル「ALIVE」をリリース。さらに初の冠番組「ClariS新章」のO.Aに加え、THE FIRST TAKEへも初出演（「コネクト」「ALIVE」を披露）し、SNSでトレンド入りを果たす等、ClariSにとって飛躍的な1年となった。




2023年6月にはWinkの名曲をカバーした初のコンセプトEP「淋しい熱帯魚」をリリースし、積極的にメディアにも出演、更なる活動の場を広げる。2024年５月には、28thシングル「アンダンテ」 (TVアニメ「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」EDテーマ）、約２年振りとなる7thアルバム「Iris」を発売。さらに14周年を迎えた10月には、ミニアルバム「AUTUMN TRACKS ー秋のうたー」、BESTアルバム「ClariS ～SINGLE BEST 2nd～」の２作品を立て続けにリリース。


10月からは３都市（全５公演）を巡るライブツアー「ClariS AUTUMN TOUR 2024 ~Via Fortuna~」が開催され、


当ツアーをもってカレンがClariSから卒業。




2025年1月25日にはイベント「リスアニ！LIVE 2025」（日本武道館）にて、新体制での初パフォーマンスを行い、エリー、アンナを新メンバーとして迎えることが発表され、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとしてClariS第３章の活動が本格的にスタート。


9月には「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーに就任し、12月10日に「魔法少女まどか☆マギカ」インスパイアソング「リンクス」を含む、コンセプトEP「リンクス」の発売を予定している。




◆Official Site：https://www.clarismusic.jp/


◆YouTube：https://www.youtube.com/c/clarismusic


◆X：https://x.com/ClariS_Staff


◆TikTok：https://www.tiktok.com/@claris.official


◆Instagram： https://www.instagram.com/claris.official_/


◆Facebook：https://www.facebook.com/ClariSofficial