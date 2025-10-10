学生等向け「育業」出前講座　本日より募集開始

東京都

東京都は、育児は「休み」ではなく「大切な仕事」と考えるマインドチェンジを進め、「育業」を社会全体で応援する気運醸成に取り組んでいます。

このたび、学校法人早稲田大学とともに「育業って？想像してみよう、将来の働く自分」をテーマに大学生等を対象とした「育業」出前講座を実施いたしますのでお知らせします。

本講座では、早稲田大学の卒業生である小島よしおさんから、育児と仕事の体験談等をお話しいただきます。参加無料ですので、ぜひご参加ください。

日 時 令和７年11月19日（水曜日）午後３時00分 ～ 午後４時00分



対 象 都内在住・在学の大学生・専門学校生等

開催方法 オンライン配信：Zoomウェビナー

会場／早稲田大学大隈記念講堂小講堂（早稲田大学関係者のみ）

【内容】

〇開 会 東京都知事挨拶（ビデオメッセージ）

〇登壇者 小島 よしお さん（お笑いタレント）

講座内容 ・育業について

・育児と仕事についての体験談

定 員 オンライン500名（先着順／申込締切 令和７年11月12日（水曜日））

会 場250名(早稲田大学関係者のみ）

申込方法 特設ページより詳細をご確認のうえ、申込フォームよりお申込みください。

URL：https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/ikugyo/ikugyo_articles/35

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」

戦略２ 子育て「子育てしやすい環境づくり」

▲2050東京戦略