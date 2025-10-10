学生等向け「育業」出前講座　本日より募集開始

東京都




　東京都は、育児は「休み」ではなく「大切な仕事」と考えるマインドチェンジを進め、「育業」を社会全体で応援する気運醸成に取り組んでいます。


このたび、学校法人早稲田大学とともに「育業って？想像してみよう、将来の働く自分」をテーマに大学生等を対象とした「育業」出前講座を実施いたしますのでお知らせします。


　本講座では、早稲田大学の卒業生である小島よしおさんから、育児と仕事の体験談等をお話しいただきます。参加無料ですので、ぜひご参加ください。



　日　　時　令和７年11月19日（水曜日）午後３時00分 ～ 午後４時00分



　対　　象　都内在住・在学の大学生・専門学校生等


　　


　開催方法　オンライン配信：Zoomウェビナー


　　　　　　会場／早稲田大学大隈記念講堂小講堂（早稲田大学関係者のみ）



【内容】


〇開　会　東京都知事挨拶（ビデオメッセージ）


〇登壇者　小島　よしお　さん（お笑いタレント）


　講座内容　・育業について


　　　　　　・育児と仕事についての体験談






定　　員　オンライン500名（先着順／申込締切 令和７年11月12日（水曜日））


　　　　　会　　　場250名(早稲田大学関係者のみ）


申込方法　特設ページより詳細をご確認のうえ、申込フォームよりお申込みください。


URL：https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/ikugyo/ikugyo_articles/35




本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。


戦略１　子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」


戦略２　子育て「子育てしやすい環境づくり」



　　　　　　　　　▲2050東京戦略