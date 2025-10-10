コミック編集職経験者を積極採用！10/25（土）(株)スクウェア・エニックス 中途採用オンライン会社説明会を開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、10月25日（土）に開催される株式会社スクウェア・エニックスのコミック編集職を募集する中途採用オンライン会社説明会に協力いたします。なお、本イベントは実務でのコミック編集を1年以上経験した方を対象としています。



▼詳細・お申し込みはこちら

https://career.famitsu.com/lp/7597(https://career.famitsu.com/lp/7597)

※締切：2025年10月21日（火）15：00





株式会社スクウェア・エニックスコミック編集職 中途採用オンライン会社説明会

『鋼の錬金術師』、『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』、『ソウルイーター』、『黒執事』をはじめとしたヒットコンテンツを数多く生み出し、TV/劇場版アニメ化やドラマ化、舞台化、ゲーム化などのクロスメディア戦略によって多くのファンを獲得しているスクウェア・エニックス。『少年ガンガン』、『ヤングガンガン』、『ビッグガンガン』などのコミック雑誌の刊行、また『ガンガンONLINE』『マンガUP！』など、マンガアプリを通じたデジタルコミックの配信など、漫画コンテンツのデジタル化も推進しており、国内のみならず海外への展開にもチャレンジしています。ジャンルを問わず、エンタテインメントとして幅広いジャンルのおもしろい作品を読者へ届けること。また、市場の変化を捉え、従来のやり方に捉われず、新たな事業や媒体への挑戦や試行錯誤をすることで、より多くの読者に届く可能性を広げていくこと。その両方を追求し、実現できる編集部をめざし、今回、新たなメンバーを募集します。通常の選考とは異なり、会社、制作現場、働く環境、働く人、編集者の考えなど、よりスクウェア・エニックスを知ることができる内容となります。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。＜こんな方におすすめ＞・マンガ、アニメを中心としたエンタテインメントに対する強い関心のある方・自身が「面白い」と信じた作品を、作家とともに立ち上げ多くの読者へ届けたい方・従来のやり方にとらわれず、自身のアイデア・アクションで新しい事業や媒体へ挑戦したい方

■日程

2025年10月25日（土）14：00開始（受付開始13：45）



■場所

オンライン（Zoomウェビナー）

※ご参加にはインターネット環境とPC、スマートフォン、タブレット端末いずれかが必要となります。

※参加方法の詳細、注意点については参加確定後、C&R社よりお知らせします。



■募集職種

コミック編集

※応募・歓迎条件等の詳細はお申し込みページをご確認ください。



■参加費

無料



■主催

株式会社スクウェア・エニックス



■協力

株式会社クリーク・アンド・リバー社



【説明会に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

スクウェア・エニックス 会社説明会担当

Email：square-enix_creek_career@hq.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



【クリーク・アンド・リバー社とは】

1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、AI/DX、ライフサイエンス、舞台芸術、アスリート、各分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。また、C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャー、CXOの分野でも同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



