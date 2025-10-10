株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

REDYAZELのオリジナルアイコン『Azely（アゼリー）』が誕生！

― 愛らしいくまの女の子「Azely」をあしらった

限定コレクションを10月11日（土）より発売 ―

愛らしいくまの女の子「Azely」をモチーフにした限定コレクションを、

2025年10月11日（土）より全国のREDYAZEL店舗にて発売いたします。

公式オンラインショップは2025年10月10日20:00から発売。

また、SNS総フォロワー111万人を超え、NMB48の1期生として活躍後も

多数のメディア出演で注目を集める白間美瑠さんとのスペシャルコラボレーションも実現しました。

REDYAZELならではの上品さと遊び心を融合させた、今季注目のラインナップです。

【Azelyコレクション ラインナップ】

■ Azelyフラッフィニットプルオーバー

Price：\7,590（税込）

ふわふわとした肌触りが魅力のフラッフィニットプルオーバー。

遊び心のあるAzelyとロゴ刺繍がポイント。

ひと目で可愛らしさが伝わるポイントながら、落ち着いたカラーリングで子供っぽくならないように仕上げました。

やや短めの丈感で、ハイウエストボトムとの相性抜群。

ガーリーにもカジュアルにもスタイリングの幅が広がる一枚です。

■ Azelyミニケーブルニットカーディガン

Price：\8,690（税込）

柔らかく伸縮性のあるニット素材で着心地も快適。

短めの丈感がトレンドライクな一枚になっています。

立体感あるケーブル編みと、シャンパンGOLDのボタンが上品な印象に。横浜限定カラーもご用意いたしました。

＜ルミネ横浜店限定カラー／ブラウン＞

10/16(木)より発売

■ Azelyコンパクトフーディ

Price：\8,690（税込）

程よいゆとりを持たせたシルエットに、短め丈のバランスが今っぽく、スカートにもパンツにも合わせやすいデザインです。

中側の生地は起毛素材になっており、

冬の寒い日でも対応可能。カラーごとに“Azely“が着ている洋服のカラーが異なるのもポイントです。

【Azelyチャーム ノベルティフェア開催】

発売日より、\16,500(税込)以上お買い上げのお客様に、

数量限定で「Azelyチャーム」をプレゼントするノベルティフェアを全国の店舗にて開催いたします。

※数量限定・なくなり次第終了となります。

白間美瑠さん×REDYAZEL スペシャルイベント開催決定！

2025年10月18日（土）＠REDYAZEL ルミネ横浜店

【プレゼント企画】

REDYAZELルミネ横浜店にて、税込\11,000以上ご購入毎に

「REDYAZEL×MIRU SHIROMA オリジナルトレーディングカード」をプレゼント！

【トレカお渡し＆サイン会イベント】

\11,000(税込）以上お買い上げの先着50名様をイベントへご招待！

■ 日時：2025年10月18日（土）13:00～15:00

■ 場所：ルミネ横浜 4F ルミネスクエア

■ 内容：トレーディングカードの直接お渡し＆直筆サインのプレゼント

※詳細は公式サイト・各SNSにて特設ページをご案内いたします。

【モデル情報】

白間美瑠（SHIROMA MIRU）愛称「みるるん」。

2010年 NMB48の1期生として活動開始。

アルバム、シングルともに単独センターに選出するなど活躍し、AKB 選抜メンバーにも選出される。

2021年 NMB48を卒業し、ソロ活動をスタート。オフィシャルファンクラブ『白間ん家』を立ち上げる。

今では、韓国の音楽専門チャンネルや、国内でも多数メディア出演など幅広くタレント・モデルとして活動。

【ブランドについて】

■ブランドコンセプト

“new 色っぽ girly ”先進的なGirlyと、品のある色っぽさを組み合わせた次世代のネオーガーリーを提案。時代をリードした都会的でシンプルなデザインに、大人の遊び心あるディテールをプラス。身体にフィットするような、上質な素材感と心地良いシルエットで日常をより女性らしくより充実した毎日を送って欲しいという願いをこめて・・・