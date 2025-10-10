『ドールズフロントライン』10月17日(金)より期間限定のランキング戦「ベッチ数REDUX」を開催
＜ドールズフロントライン ニュースリリース＞
2025年10月10日配信
株式会社サンボーンジャパンは、スマホ向け戦略型シミュレーションゲーム『ドールズフロントライン(以下、「ドルフロ」)』において、「10月17日(金)メンテナンス後」より専用マップでポイントを競うランキング戦「ベッチ数REDUX」を開催することをお知らせいたします。
また、近日開催予定のイベントについて等も合わせてお知らせいたします。
■10月17日(金)より期間限定のランキング戦「ベッチ数REDUX」を開催
イベント期間中専用マップにて戦闘を行い、獲得できたポイント数によってランキングが決まり妖精やダイヤなどの各種報酬が獲得できるランキング戦「ベッチ数REDUX」を開催いたします。
順位や累計ポイント等自分に合った方法でポイントを稼いで「罠妖精」や専用装備などの報酬を貰うことができるので、是非お気軽にご参加ください。
▼開催期間
10月17日(金)メンテナンス後 ～ 10月31日(金)13:00
■戦力強化は今がチャンス！戦役経験値UPイベントを開催
「10月10日(金)メンテナンス後」より、戦役ステージと自律作戦における、「トータル経験値」及び「指揮官経験値」を含む戦役経験値がUPするイベントを開催いたします。
ランキング戦など、今後の戦いに向けて戦力を強化しましょう！
※模擬作戦の経験特訓は対象に含まれません。
▼開催期間
10月10日(金)メンテナンス後～10月17日(金)13:00
『ドールズフロントライン』について
ジャンル：育成&戦略シミュレーションゲーム
『ドールズフロントライン』(基本情報)
『ドールズフロントライン』は、第三次世界大戦後を舞台とした、ダークかつシリアスな世界観が魅力のスマホ向け戦略型シミュレーションゲーム。
プレイヤーは「指揮官」となり、銃器を擬人化したキャラクター「戦術人形」を、自由に育成・編成し、多種多様な戦略を用いて敵の撃破を目指しましょう！
▶様々な銃器が可愛い女の子に！お気に入りの戦術人形と一緒に戦場を駆け抜けよう！
第三次世界大戦後の荒廃した世界で繰り広げられる重厚なストーリー
『ドルフロ』といえば魅力的な『戦術人形』、そしてハードな『ストーリー』。
第三次世界大戦後の2062年。民間軍事会社「グリフィン」の指揮官であるプレイヤーは、
戦術人形たちと共に数多戦場を駆け抜けることとなります。
人類に仇なす「鉄血」の人形たち、そして戦場の影に潜む謎がアナタの着任を待っています。
▲メインストーリーの主要キャラ「M4A1」。AR小隊に所属し、指揮官がいなくても部隊の指揮が執れる特別な戦術人形。
▲「グリフィン」と敵対する「鉄血」。ある事件が起き、「鉄血」の人形、全てが暴走。人類の敵としてプレイヤーの前に立ちふさがる。
キャラクターを「製造」して入手！部隊を編成しよう！
戦術人形は「人力」「弾薬」「配給」「部品」の数を組み合わせて製造することが可能！ 戦術人形は銃器の種類による得手不得手があるだけでなく、個々で様々なスキルを持っています。 戦術人形同士の組み合わせを考え、部隊を編成しましょう。
▲人形製造を行うには「人形製造契約」が必要となる。デイリーミッションをクリアすると入手できる為、積極的にミッションをこなしていこう。
▲銃器の種類やスキルを考えながら部隊を編成しよう。「陣形設定」でスキルの効果範囲を見ながら、戦闘中の立ち位置を設定しておこう。
マスを占領して敵を撃破！任務達成を目指せ！
『ドルフロ』の戦闘はボードゲーム方式。
マップ戦闘中は毎ターン、行動ポイントを消費しながら移動。敵と同じマスへ移動することで銃撃戦へ移行します。
敵の動きを予想しながらマスを占領！戦略的に作戦を遂行しましょう！
▲マップごとの任務目標を達成することでクリアとなる。 配置されているマスには様々なギミックがある。配置や効果を考えながら攻略しよう
▲戦闘は基本的にオートで進行する。部隊を編成する際に 陣形をしっかり考えることが勝利への鍵となる。