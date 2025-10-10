若者と一緒に制作！「出会い・結婚」をテーマとした動画を公開

東京都

東京都では、望む人が安心して子供を産み育てることができる社会の実現に向けて、多様な価値観や考え方を尊重しながら、幅広い対策に取り組み、少子化対策の更なる充実を図っています。

若年層が抱える結婚や子育てに対する不安やネガティブなイメージを払拭し、安心感やポジティブな気運を醸成することを目指して、大学生や若手社会人のメンバーからなるワーキンググループを設置し、若者のリアルな意見とアイデアを取り入れながら、若年層向けの情報発信の取組を実施しています。

このたび、第一弾として、「出会い・結婚」をテーマとした動画をインフルエンサーのsowaさんに出演いただき、２本制作しましたので、お知らせします。

事業概要は別紙をご参照ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6183-e2bb1e835ca5d7e65fbbaaa6c8f50d8c.pdf

１ 【街頭インタビュー編】「みんなの声をきいてみた」

（１）内容

東京の若者に対し、「結婚したい？したくない？」や「出会いや結婚に関する不安や心配ごとってなんだろう？」という質問を行いながら街頭インタビューを実施し、出会いや結婚についての若者の声を紹介する。

（２）ワーキンググループでの動画制作に当たっての主なアイデア

・結婚に興味がない層にも届く表現で、共感を呼ぶ演出ができる動画が良い

・様々な人の意見や体験談を紹介することが大切

・街角インタビューで若者のリアルな声を届ける



２ 【体験編】「都の結婚支援事業を体験してみた」

（１）内容

sowaさんが、AIマッチングシステム「TOKYO縁結び」、「WEB相談」、「東京ライフデザインシミュレーター」を自ら体験。結婚を希望しながらも一歩を踏み出せないでいる方を後押しする都の結婚支援事業を紹介する。

（２）ワーキンググループでの動画制作に当たっての主なアイデア

・インフルエンサーによる東京都の支援事業の体験を通して伝える構成にしたい

・動画を見てもらう手段として有名人を活用するのはあり

・手の届く身近な存在のようなインフルエンサーがいい

３ 出演者

sowa（そわ）

YouTuber。和歌山県出身。26歳

“友達感覚”の日常発信や同年代の共感を得やすい等身大の発信が特徴

恋愛トークから日常の様子、旅行などを投稿

４ 視聴方法

東京都子供政策連携室のYouTubeチャンネルからご覧いただけます。

【街頭インタビュー編】ダイジェスト（約３分）

（https://youtu.be/bJAIupg0SJk?si=E341A4eL40CoMa49）

【街頭インタビュー編】フル（約８分）

（https://youtu.be/yZu13xBnU2s?si=o8_xRORihTkb31LC）

【体験編】ダイジェスト（約３分）

（https://youtu.be/6vkhEKZArtw?si=OlkKWf2OwJm1sVkW）

【体験編】フル（約12分）

（https://youtu.be/60tU2mjpB5I?si=ztgAe7yd211aRVSP）

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略02 子育て「子育てしやすい環境づくり」

▲2050東京戦略