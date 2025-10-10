『東京ナイトマーケット』10月開催 出演アーティスト解禁！！

　今秋の「東京ナイトマーケット」は、食・音楽・カルチャーを融合した都市型マーケットとしてさらに進化します。



5月開催の様子

　過去に5日間で約20万人が来場した本イベントは多様な来場者が集う場として、国内外からの観光客＝インバウンド層にも向け、東京ならではのカルチャーを発信。


　イベントは毎日22時まで開催され、またイベント後にはDJ参加の渋谷クラブ店舗によるアフターパーティを行います。






　10月開催も会場を彩る多彩なアーティスト・パフォーマーのラインナップをご紹介いたします。



【 LIVE STAGE 】

　個性豊かなアーティストが集い、ジャンルを超えて音楽の熱気を届けるライブステージ。


　お馴染みとなったチャラン・ポ・ランタン、LA SEÑASといった国籍を感じさせないグループと、日本のカルチャーともいえるアイドルやバンドが多数集結。





チャラン・ポ・ランタン5月出演の様子

10/23 (木)


チャラン・ポ・ランタン / 韓流セレブレイト / カザマタカフミ(3markets[ ])



10/24 (金)


ΩMG / GREAT MONKEYS / 東京サイコパス / Buddha TOKYO / RAY



10/25 (土)


AFTERS / anew / おやすみホログラム / 963 / SAKA-SAMA / demipogune / ピューパ!! / ゆるめるモ！



10/26 (日)


Senkawos / Muff / 宇田川別館バンド / LA SEÑAS / 吉井盛悟＆NOURAH






【 DJ BOOTH 】

　渋谷のナイトカルチャーを象徴する人気クラブ・バーが登場。


それぞれの店舗が持つ音楽的背景やコミュニティが交わり、街全体が一つのクラブのように息づきます。





10/23 (木)


7th FLOOR / Ruby Room / Club Malcolm



10/24 (金)


MEIMEI / organbar / UTOPIA/DYSTOPIA



10/25 (土)


道玄坂教会 / 1985 / SWIPE / 東京ナイトマーケット



10/26 (日)


UNDER DEER Lounge / BATICA / 東間屋 / 道玄坂教会




【 大道芸 】

　渋谷の夜を彩る、多彩な大道芸パフォーマンス。


ジャグリングやマジック、コメディなど、国内外で活躍する実力派によるラインナップが渋谷の夜を盛り上げます。






出演：


ドラマチック・ガマン / しゅうちょう / Tento / メランコリー鈴木 / おろしぽんづ / GAKU / ハタダ / DIGI NOA / ArtistaKAZU





【 出店店舗 】

　お馴染みのクラフトビール、キューバサンド、ステーキ、ナチョスなどに加え、韓国料理や沖縄、長崎など海外&全国の多彩な味が勢揃い。


国境もジャンルも超えた食の祭典、"渋谷流夜市"をお楽しみください。





三陸ビール / PRIMAL / カラアゲ★ダイナマイト / SUNDAY BEACH / EL CAMION by T.Y.HARBOR BREWERY / 男の鉄板焼き屋台 / エルカロ　Food truck / DIG UP KITCHEN / RUBBER TRAMP/ YaadFood / 沖縄料理MARINE / ロティサリーチキン専門店エンシニータス / Mr.Chicken鶏飯店 / ホットドッグカフェスタンド　ステーション東京 / そうめん専門甚-JIN- / 朝霞キテレツ食堂 / eight one cafe / タバジビエ / 1ポンドステーキ専門店 / 牛かつ　よしだ / 宇田川カフェ / まぐろ問屋いとう水産 / DGBB / クレージーホース / ジューデンコーヒー / HawaiianRestaurant ALOHABABY / EMK_イージモバイルキッチン / OHANABATAKE / 毎日がスタートライン / ナザルケバブ / あおもり屋 / 福篭 / OUTBACK DINER / 多国籍酒場SITA / SummrFall / 晴屋～hareruya～ / makana / やきいも処DOCO弐番館 / 宇田川カオマンガイ / PERFECT BEER KITCHEN西荻窪 / ドイツBEER「KARLSBRAU」 / 極樂食堂　代々木上原店 / 牛タン焼き本舗 / YORIMICHI odaiba / and more...



【 協賛 】

X-RATED / プレミアムウォーター / ドリームビア / アップトレンド株式会社 / IBJ Matching / 日本たばこ産業株式会社 / 株式会社インフュージョンデザイン



【東京ナイトマーケット】


開催日時


2025年10月22日(水)～26日(日)


・10月22日(水)～24日(金) / 16:00～22:00


・10月25日(土)～26日(日) / 14:00～22:00


場所：代々木公園ケヤキ並木


入場料：無料



HP：https://tokyo-night-market.com/


X：https://x.com/428nightmarket


Instagram：https://www.instagram.com/tokyonightmarket/


＜主催＞


東京ナイトマーケット実行委員会 / 株式会社エル・ディー・アンド・ケイ / アースガーデン・有限会社en


＜企画制作＞


株式会社エル・ディー・アンド・ケイ / アースガーデン・有限会社en


＜後援＞


渋谷区


＜協力＞


渋谷区観光協会



この事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「ナイトタイム等(夜間・早朝)における観光促進助成金」を活用して実施しています。



