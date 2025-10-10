【10月10日10時ご予約承り開始】アフタヌーンティーセット ～Xmas holy night～

株式会社ホライズン・ホテルズ 金沢ホテル事業所

ANAクラウンプラザホテル金沢（石川県金沢市／総支配人 玉置 滋憲）では、10月10日午前10時、「アフタヌーンティーセット ～Xmas holy night～」のご予約受付を開始いたしました。ご提供は11月1日（土）から12月14日（日）の期間限定となります。

詳細を見る :https://www.anacrowneplaza-kanazawa.jp/offers-restaurants/lounge-afternoontea-christmas/

～クリスマスモチーフのアイコニックなスイーツは全12種類～

これは、人気商品の最新作で「クリスマス」をテーマにしたアフタヌーンティーセットです。サンタクロースやトナカイ、クリスマスツリーなど、クリスマスモチーフのスイーツが3段のスタンドに並び、アイコニックなビジュアルは食べるのをためらうほどの愛らしさです。

アイコニックなスイーツの数々スイーツの一部をご紹介

１. ホワイトキャンドル：苺クリームロールケーキをキャンドル風にアレンジ。

２. 聖夜のXmasヴェリーヌ：苺ティラミスとショートケーキのグラスデザート。

３. ホーリーサンタ：グリオットチェリーとレアチーズのムースのサンタ。

４. サンタさん大好きトナカイ：爽やかなオレンジマカロンで作ったトナカイ。

５. クリスマスツリー：サブレにメロンバタークリームを合わせたツリー。

６. シュトーレン：バターを贅沢に使用し、しっとり焼き上げました。

フレンチの一皿のようなセイボリーは2種類

ホテルシェフが手掛けるセイボリー（軽食）は、まるでフレンチの一皿のような仕上がりです。ミニサイズのハンバーガーやキッシュが盛られたプレートと、冷製と温製からお選びいただけるプレート、合わせて2種類をお楽しみいただけ、甘いスイーツを最後まで美味しく召し上がっていただけます。

１. カニクリームコロッケバーガー、キッシュ ターキーサラダなどを盛り合わせたセイボリープレート。

２. 【チョイスメニューの冷製】 帆立貝とポルチーニ茸のテリーヌ

３. 【チョイスメニューの温製】 能登豚とほうれん草のラザニア

フレンチの一皿のようなセイボリー

アフタヌンティーセットにはメッセージプレートをお付けすることも可能で（要事前予約）、誕生日や記念日などのご利用もおすすめです。ANAクラウンプラザホテル金沢で、心に残る特別なティータイムをお過ごしください。

クリスマススペシャル ホワイトモカ（\600）＜オプションドリンク＞

クリスマス気分をより一層盛り上げるオプションドリンクもおすすめです。

・クリスマススペシャル ホワイトモカ \600

・ロゼスパークリングワイン \1,200

・ノンアルコール ロゼスパークリングワイン \1,000

＜提供概要＞

名 称：アフタヌーンティーセット ～Xmas holy night～

提供期間：11月1日（土）～12月14日（日） ※前日までの要予約

提供場所：ANAクラウンプラザホテル金沢

1FL. カスケイド ラウンジ

提供時間：1:00p.m.～5:00p.m. ※ご利用時間120分

料 金：お一人様\5,500（税・サービス料込）

内 容：スイーツ12種、セイボリー2種

＊フリーフローのドリンク付き（15種）

ホテル1FL.カスケイド ラウンジ

ご予約は、オンライン または T 076-224-9802（カスケイド ラウンジ直通）

12.15（月）～25（木）はスイーツプレートをご提供

愛らしい5つのスイーツとシュトーレンが、フェスティブシーズンのティータイムを華やかに彩ります。

名称：スイーツプレート ～Xmas holy night～

料金：\2,800 ※1日6食限定

＊コーヒーまたは紅茶付き：\3,300

愛らしいスイーツプレート

ANAクラウンプラザホテル金沢について：https://www.anacrowneplaza-kanazawa.jp/

ANAクラウンプラザホテル金沢は1990年に金沢全日空ホテルとして誕生、2007年ANAクラウンプラザホテル金沢へリブランド。加賀百万石の城下町の趣を今に色濃く残す金沢の玄関口金沢駅前に位置し、この気品ある街のシンボルとして親しまれています。石川県立音楽堂に隣接、15年に開通した北陸新幹線金沢駅兼六園口からは徒歩1分と抜群のアクセスを誇り、観光およびビジネスの拠点として最適です。くつろぎと機能性を備えた249の客室と国際会議や各種宴会パーティー、展示会、ウェディング披露宴会場など多目的にご利用いただける大小9つの宴会場、また季節の味わいが楽しめる日本料理、中国料理、鉄板焼、オールデイダイニングの各レストランとラウンジ、バーを備え、洗練された上質なホスピタリティでお客様をお迎えいたします。

