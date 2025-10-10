harevutai 6周年記念イベント「清春xTSFes 2025 SPECIAL STAGE」11月1日（土）に開催決定！

株式会社ポニーキャニオン

2025年11月1日（土）～3日（月・祝）に開催される「TOSHIMA STREET FES 2025（TSFes 2025）」において、harevutai 6周年記念イベント 「清春xTSFes 2025 SPECIAL STAGE」の開催が11月1日に決定しました。

孤高のロックアーティスト・清春が池袋に登場。 彼がボーカルを務めるバンド「Sads」の楽曲「忘却の空」は、池袋を舞台にしたドラマ『池袋ウエストゲートパーク』の主題歌として広く知られています。 また、2025年は同ドラマ放送から25周年の節目。池袋を象徴するカルチャーと音楽の歴史を重ねる特別なステージを西口側は池袋西口公園グローバルリングにて、東口側はharevutaiにてharevutai 6周年記念イベント「清春xTSFes 2025 SPECIAL STAGE」を開催します。

チケットの抽選発売が、10月10日（金）20時よりファミリーマートにてスタートしました。

ライブステージ概要

名称：harevutai 6周年記念イベント 「清春xTSFes 2025 SPECIAL STAGE」

日程：11月1日(土) 19:30開場 20:00開演 （20:40終演予定）

会場：harevutai (https://harevutai.com/)

入場料：3,600円（税込）※ドリンク代込

チケット情報

販売：ファミリーマート

取り扱い券種：スタンディング

URL：https://r.funity.jp/harevutai6th

抽選販売：受付期間：2025年10月10日（金）20:00～10月19日（日）23:59

一般発売：10月27日(月)19:00～

開催概要

名称：TOSHIMA STREET FES 2025（略称：TSFes 2025）

日程：2025年11月1日（土）～3日（月・祝） *10月31日（金）に前夜祭

会場：池袋西口公園グローバルリング、中池袋公園、harevutai、池袋第三小学校 ほか

入場料：無料（一部有料コンテンツあり）

主催：TOSHIMA STREET FES 実行委員会（株式会社MoveX、株式会社FNMD、ISARIBI株式会社、株式会社Xcountry）

共催：豊島区、一般社団法人Hareza池袋エリアマネジメント、チームとしま

協賛: (株)ビックカメラ、西武鉄道(株)、uni 三菱鉛筆 表現革新振興財団、(株)ironowa、Mixalive TOKYO、ライフガード、ワンダンス、マテックス(株)、渡邊建設(株)、WEGO、(株)久世、(株)東武百貨店 池袋店、(株)サンシャインシティ、(株)アレグロ、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社shizai

協力: PONY CANYON INC./harevutai、NAMACHAん Brewing、(株)アニメイト、池袋中央通路ツインピラー、池袋オレンジロードビジョン、APPLEBUM

清春

＜プロフィール＞

1994年 黒夢としてメジャーデビュー。独創性溢れるパフォーマンスとメッセージ性の強い楽曲で人気絶頂の最中、4年間で突然の無期限活動休止を発表。

同年sadsを結成し2000年TBS系ドラマ「池袋ウエストゲートパーク」の主題歌「忘却の空」が大ヒット。同曲を収録したアルバム「BABYLON」はオリコン１位を記録。

2003年 DVDシングル『オーロラ』で清春としてデビュー。2004年 David Bowie JAPAN TOUR

大阪公演にオープニングアクトとして出演。2020年10月には自叙伝「清春」を発刊。2024年3月20日ヤマハミュージックコミュニケーションズ移籍第一弾、清春として11枚目となるオリジナルアルバム「ETERNAL」をリリース。

2025年2月9日、デビュー30周年記念として10年振りとなる黒夢での東京ガーデンシアターでの復活公演を発表、チケットは数時間で完売。2月11日にはぴあアリーナMMでの追加公演を開催。各地のフェスにも多数出演し、7月からは全10本のZeppTOURを敢行。

公演に関するお問い合わせ先

ポニーキャニオン カスタマーセンター

営業時間：平日 10:00～13:00/14:00～17:00（土日祝・会社の指定日除く）

（問い合わせフォーム）https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

また、イベント名、参加日もご連絡願います。なお、イベント前日、当日のお問い合わせにはお答は出来かねる場合がございます。

上記お問い合わせ以外、特に会場への直接のお問い合わせは御遠慮願います。

※公演内容や抽選に関するお問い合わせはお受けいたしかねます。