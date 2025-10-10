秋葉原で行われる外国人旅行者向けスタンプラリーに「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」が参加。
フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、「秋葉原駅前インフォメーション」が運営いたします外国人旅行者向けスタンプラリー『Akihabara Travel Stamp Rally / 秋葉原トラベルスタンプラリー』に、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」で参加いたします。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/
【イベント情報】
■イベント名称：Akihabara Travel Stamp Rally / 秋葉原トラベルスタンプラリー
■開催期間：2025年10月14日(火)～2025年11月30日(日)
■企画：
【秋葉原駅前インフォメーション】
https://akihabara-information.com/
（運営：秋葉原駅前インフォメーション/アキバ地域活性化事業）
※企画に関するお問い合わせは上記までお願いいたします。
【秋葉原駅前インフォメーション】とは
2023年12月にソフマップAKIBA駅前館1階にて外国人旅行客向け案内所としてオープン。
英語対応可能なスタッフが常駐し、秋葉原での買い物や街の情報をサポートする。
■内容：
秋葉原駅前インフォメーションにご協賛いただいております10店舗を全て巡り、各店に設置されたオリジナルスタンプを台紙に押印後、駅前インフォメーションまでお持ち頂くと各店様よりお預かりしました景品をお渡しいたします。
■参加店舗(50音順)：
【アキバ・トリム】
【AKIBAカルチャーズZONE】
【アストップ AKIBAカルチャーズZONE店】
【あっとほぉーむカフェ AKIBAカルチャーズZONE店】
【あみあみ秋葉原ラジオ会館店】
【おたちゅう。秋葉原4号店】
【おたちゅう。秋葉原5号店】
【カラオケパセラ AKIBAマルチエンターテインメント店】
【駿河屋 秋葉原駅前店】
【ソフマップ AKIBA パソコン・デジタル館】
■あみあみ参加店舗：
あみあみ秋葉原ラジオ会館店
東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館4F
https://realstore.amiami.jp/
【店舗情報】
https://www.amiami.jp/
